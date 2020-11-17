 

Милиция Минска пообещала «не церемониться» с протестующими

17.11.2020, 17:08, Новости дня

Глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».

«Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Население возмущается. А когда нормальные граждане и вовсе начинают выяснять с ними отношения, возникают скандалы, драки. Бытовуха. Каждый день происходят десятки таких инцидентов. С учетом этого главой государства поставлена задача: в течение недели навести в Минске образцовый порядок, поэтому хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет», – передает БелТА его слова.

Кроме того, начальник ГУВД Минска пояснил, что у милиции есть и другие дела, кроме как разбираться с такими конфликтами во дворах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с проходящими в Минске несанкционированными акциями протеста оппозиции во вторник поручил городским властям Минска навести порядок в столице республики на этой неделе.

В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.



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