Московским старшеклассникам продлили «дистант» до 6 декабря

17.11.2020, 17:00, Разное



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В своем блоге Собянин сообщил, что решение о дистанционном обучении старшеклассников позволило стабилизировать уровень заболеваемости в этой возрастной группе. Последний месяц число заболевших школьников 6-11 классов находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тысяч случаев в неделю в столице.

Глава города отметил, что эта мера повлияла также на заболеваемость и в основной группе риска — людей старше 65 лет. В настоящий момент каждую неделю в столице регистрируется 5-6 тысяч новых случаев заболевания среди пациентов этого возраста. Этот показатель не снижается, но остается стабильным.

По мнению Собянина, все эти данные показывают, что дистанционное обучение «является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

Напомним, учащиеся 6-11 классов в московских школах перешли на формат дистанционного обучения с 19 октября, после двухнедельных каникул, объявленных досрочно. При этом ученики 1-5 классов вернулись в школы. Сергей Собянин сообщил, что по статистике старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. На их долю приходится две трети заболевших учеников. Опыт весенних каникул показал, что дети старшего возраста вполне успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, в то время как младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой и уйти на работу.

Мэр также упомянул, что перевод старшеклассников на дистанционное обучение снизит нагрузку на школы и позволит максимально рассредоточить детей в зданиях и минимизировать контакты. Для сокращения контактов между учащимися также решено приостановить работу детских кружков и секций.