«Это была душа, скала» – Бедрос Киркоров расплакался у гроба Армена Джигарханяна

17.11.2020, 16:53, Разное

Бедрос Киркоров посетил церемонию прощания с легендарным актером и режиссером Арменом Джигарханяном. Отец поп-короля отечественного шоу-бизнеса, вспоминая о высоких человеческих качествах покойного, не смог сдержать слезы.

Киркоров-старший познакомился с Джигарханяном в 1974-м – еще в студенческие годы. Они часто виделись после этого, собираясь во время приезда из Еревана. Бедрос Киркоров считает знаменитость не только талантливым артистом, но и большим человеком. Армен Борисович – это «душа и скала». Он всегда мог поднять настроение и вызвать у присутствующих улыбки новым анекдотом. Отец Филиппа Киркорова, рассказывая корреспонденту «ПолитЭксперта» о Джигарханяне, даже расплакался.

Напомним, сегодня общественность прощается с легендарным театральным режиссером и ярким актером, скончавшимся от остановки сердца 14 ноября в возрасте 85 лет. У Джигарханяна начались проблемы со здоровьем около четырех лет назад. Знаменитость доставили в больницу с подозрением на инфаркт на фоне сахарного диабета. Спустя два года Армена Борисовича госпитализировали прямо из театра во время подготовки к спектаклю. В 2018-м артист пребывал в коме из-за инфаркты, тогда врачам удалось спасти его.

Могилу кинозвезде оборудовали на Ваганьковском кладбище рядом с захоронением его сестры Елены.