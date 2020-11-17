 

Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс

17.11.2020, 16:48, Новости дня

Киев не пропустил гуманитарный груз от международной миссии в самопровозглашенную Луганскую народную республику международный через пункт пропуска «Луганск-Счастье» в Донбассе, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева в эфире ГТРК ЛНР.

«Я могу довести факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска «Счастье – Луганск». Этот гуманитарный груз заходит через Донецк, с учетом того, что Украина так и не удосужилась выполнить те обязательства, которые мы проговаривали в марте месяце, в июле, и пропустить гуманитарный конвой на нашу территорию», передает ее слова РИА «Новости».

Кобцева заявила, что заявления президент Украины Владимира Зеленского о том, что все пункты пропуска в Донбассе открыты, являются «циничной и наглой ложью».

Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. Грызлов добавил, что Украина пока не выполнила договоренности о параметрах работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).



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