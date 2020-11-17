Винокур раскритиковал идею Меладзе о концертах в «красных зонах»

17.11.2020, 16:48, Новости дня

Народный артист РСФСР Владимир Винокур не поддержал планы певца Валерия Меладзе выступать в коронавирусных больницах.

«У нас была традиция, мы много лет подряд выступали в онкологическом центре на Каширке. Инициатором был главный врач Михал Иваныч Давыдов. Мы выступали и для врачей, и для больных», – сказал Винокур в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Юморист также отметил, что в случае выступления в коронавирусных больницах у артистов высок риск заразиться инфекцией. «Сегодня мы говорим о суперопасной зоне, это же не онкология, лежачим больным в этих «красных зонах» не до концертов Меладзе или Винокура, им важно вылечиться. Я не понимаю, о каких концертах? Для врачей мы выступаем», – добавил он.

Также Винокур посчитал спорным предложение Меладзе бойкотировать съемки новогодних телепрограмм из-за бедственного положения артистов. «Другое дело, когда Валера предложил бойкотировать телевидение, не выступать в праздничных программах. Это тоже спорно, потому что зрители, которые сидят у телевизоров, спасаясь от коронавируса, они-то не виноваты, что артистам запретили работать. Это не они придумали. Я понимаю, взять и не выступать в Роспотребнадзоре, в Госдуме – у них весело без нас. Не выступать по телевидению спорно, это затрагивает зрителей. Старики привыкли к развлекательным программам в праздники», – отметил он.

Ранее певец Валерий Меладзе в своем Instagram, сообщил о желании выступать в «красных зонах», чтобы таким образом поддержать врачей и пациентов.

Напомним, Меладзе также обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова.

Кроме того, сообщалось, что в преддверии новогодних корпоративов звезды российского шоу-бизнеса рассказали о размере своих гонораров за выступление. Некоторые артисты понизили стоимость своих услуг по сравнению с прошлым годом.