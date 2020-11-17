Умер Роман Виктюк

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17.11.2020, 16:48, Новости дня

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», – передает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970-х годах ставит спектакли в ведущих московских театрах. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль – «Служанки». Является основателем Театра Романа Виктюка. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.



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