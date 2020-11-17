 

Незарегистрированные политические НКО могут признать иноагентами

17.11.2020, 16:43, Разное

По его словам, признано целесообразным приравнять к иноагентам российские НКО, не имеющие регистрации и получающие на политическую деятельность средства из-за рубежа.

Также в Совфеде указали на необходимость регулировать порядок финансирования публичных мероприятий. Это нужно, чтобы ограничить иностранное финансирование и уточнить особенности участия образовательных организаций в международном сотрудничестве, пояснил Климов.

Регистрация физлиц и организаций в качестве иноагентов требует от них отчетности и маркировки. Нарушение ведет к административной ответственности, а грубое уклонение от исполнения закона – к уголовной, подчеркнул сенатор.

Поправки необходимы из-за непрекращающихся попыток вмешательства в дела России извне, сказал сенатор. По его словам, принимаемые меры носят ответный характер. Инициативы соответствуют Конституции России, международному праву и мерам, принятым в других государствах, включая США, сказал Климов.

Он напомнил об американском законе о регистрации иноагентов (FARA), который действует с 1938 года. Документ обязывает иностранных агентов из числа юридических и физических лиц отчитываться о деятельности и финансировании перед властями.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Во Владикавказе появилась услуга организации преступной группировки под ключ

10.07 / 5 российских изданий, закрытых из-за цензуры

06.10 / Мнение: Пятно

23.10 / Оранжевый – хит сезона: Ирина Шейк на модной презентации в Нью-Йорке

09.07 / Экс-участник Super House обвинил парня Ольги Бузовой в халатном отношении к проекту

11.08 / Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

13.07 / Мнение: Ефремов и достоевщина: Желание искупить вину через смерть в тюрьме

31.08 / На сотрудника ФБК Албурова и съемочную группу напали неизвестные

01.09 / Алсу проводит отпуск вместе с мужем Яном Абрамовым

11.11 / Эрдоган поможет Белоруссии с исламизацией страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска