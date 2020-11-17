Личное: “С одного стакана пить противно”

17.11.2020, 16:40, Разное

Это письмо женщина начала с того, что она в рабстве.

А дальше описание, как она захватила в заложники мужа, качает из него деньги, бьет, называя это своим правом и требуя, чтобы он не защищался, калекой едва не сделала, морально насилует, угрожала продать его ребенка или выбросить на улице, чуть не покалечила этого ребенка из-за халатности, шантажирует, клевещет на мужа и его семью, изгаляется, издевается.

И письмо с описаниями этого такое длинное, что оно у нее не даже не уместилось, оборвано было на половине абзаца.

Обезьяна с гранатой.

airinface

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Пишу Вам, так как хотела бы получить разбор по своей ситуации. Читаю блог 4 месяца. Сначала много и взапой, сейчас просто регулярно архив и все новое.

Фактически я в рабстве, это не преувеличение, и по своей вине.

Моя ОЗ – 39 лет, внешность средняя, но я в другой стране, поэтому здесь я экзотика – свои русые волосы, выше и стройнее других женщин, и нет лишнего веса. Есть свой старенький домик в черте города на родине, деньги на который во многом дал бывший бойфренд, плюс я откладывала благодаря сильной экономии на всем. Здоровье тьфу-тьфу. Небольшие накопления, было на образование старшей дочери, но не пригодилось, теперь это на однушку в спальном районе там. Профессия архитектор, сейчас не работаю. Двое детей 20 лет и 2. С первой все нормально, вторая – от иностранца и является предметом спора. Делим малыша. Он подал в суд своей страны на лишение меня родительских прав, точнее опеку забрать себе. Это одно и то же. И я боюсь, все так и будет. Так как прошлое мое не без промахов. Мне даже сложно представить, как я буду дальше жить без малыша. В период судебного разбирательства действует запрет на вывоз ребенка, так что я вынужденно сижу в этой стране. Суд, как адвокаты предполагают, будет длиться долго, год, два и более. Первое заседание в декабре 2020.

Он гражданин этой страны, 49 лет, был женат 3 раза до меня, детей не было, только наш совместный. Во время нашего знакомства приобрел пополам с родственником известную компанию, говорит, что заплатил 400 000 долларов. Завод небольшой, на 2 этажа. Живет в доме в большом деловом городе с мамой и папой, дом мамин, но вкладывались в равных частях он, мама и сестра. Выглядит он моложаво, за счет худобы больше, ему делают комплименты, думаю, для других он симпатичен – мне уже сложно оценить, у меня уже отвращение. Когда влюбилась, подумала «и молодой и симпатичный и состоятельный парень – повезло!» Только с фото в полный рост в шортах была заминка, не присылал, стеснялся. Вроде бы как он уважаем в обществе и много связей, друзей. Доход его мне сложно оценить – живем мы так, что на ежемесячные расходы семьи хватает, с учетом, что нет платы за аренду квартиры, и коммунальные оплачивают родители, нет кредитов, траты только нам на еду, садик, рестораны, развлечения и одежду ребенку. На бОльшие траты он не готов. Он может откладывать крупные суммы не сообщая мне, точно не знаю. Машина у него в аренде. Раньше платил мне по 500 долл в месяц (выплачивает махр, обещанный при вступлении в мусульманский брак), дальше, думаю, этого не будет, в последний месяц не дал. По его словам – кредит на квартиру ему не дали в сентябре.

Мы познакомились на сз 3 года назад, переписывались пол года, то приглашал, то отменял поездку. Я сама очень колбасилась, прямо выдавливала эти отмены билетов. С первых дней начал предлагать деньги, содержание и я повелась. У меня была хорошая любимая работа, но для нее мне пришлось переучиться, зп росла стабильно, я очень быстро и успешно осваивалась в работе, но на момент нашего знакомства доход был очень маленький. Поэтому его подарки хоть и кумарили за его требования ни с кем не общаться, но отказаться я не могла. Одни нервы. Предлагал замуж, я еще хотела ребенка. И дом мой прямо напрягал тогда, кажется даже, что многие вещи ремонту не подлежат, но все работало. Времени ухаживать у него «не было» по его словам. Ну вот я и предложила, раз замуж, с рождением ребенка, то давай только за дом. Общий дом. Не мне лично. Он пообещал что да, не проблема. Все у него есть, построим свой дом с архитектором вместе (со мной). Конечно! И яхту маленькую купить предлагал.

На третью встречу уже и сделали имам-никях (религиозный брак), нужно сказать, что я в него верила больше, чем в официальный. За брак предложил мне 7000$ выплатить в течении первого года. Я была рада такой сумме, дала отсрочку, верила. И правда, были такие возвышенные чувства, что я сама даже ляпнула: «давай не предохраняться». Но потом сказала, что нет, это эмоция, а решение все таки предохраняться. Так же условием брака было предоставить мне отдельную комнату в общем доме, где мы живем, эти условия записаны у имама. На словах обещание через год съехать в свое жилье (строить дом или купить квартиру) и бросить курить. От меня требовалось или было пожелание забеременеть вскоре и жить с ним в его стране.

Он приехал после никяха ко мне в страну и сразу «получилось» – это было оно. Он сказал, «что ты будешь предохраняться как М (бывшая)?». Хотя мы староваты и я думала, что так быстро не получится. Я была расстроена, но ребенка сохранила. А перед этим был инцидент – приревновал к столбу на корпоративе, сказал «ухожу», я доказывала, что вообще даже говорить не о чем – тот дизайнер для меня по работе – акула, а как на мужчину – я на него и не рассчитываю, что люблю тебя. Настоял все таки уйти, говорю, ну что ж? как могла, но иди раз решил. Он бросился ко мне с мольбами, закрыл меня в моем доме в туалете, не давал пройти, орал, замахнулся ударить и… о ужас… я подняла колено и подбила ему яйца. Намерения не было – просто был навык самообороны – когда-то на курсах изучала. Сразу вызвала скорую, его прооперировали, все удачно. Но я так мучилась чувством вины, помню, молилась под операционной и решила не пить постинор даже после незащищенного секса – «а вдруг такие классные отношения будут у нас, а детей не сможем иметь». Мужчина полностью восстановился, без проблем и последствий. Малыш вышел чудесный. На отношения я, правда, рассчитывала, думала, ну вот сейчас эти детали перетрем… и про его бывшую жену, пообещал, что деньги данные ей на землю заберет, и пообещал, что мне можно будет общаться с моими друзьями (и бывшими) еще год для завершения дружбы. Ну что ту сказать?… и винить то некого, кроме себя за наивность.

Я предлагала, кстати, тогда расстаться, раз вышла такая неприятная случайность, даже поехала с ним в больницу чисто по человечески, а не как жена. Но он нет, типа если уйдешь, то и я уйду, и долечиваться не буду и снова я соблазнилась.

Носим беременность. Я у себя, он у себя. Зиму перезимовали отдельно, я весной приехала к нему. Привезла с собой 4000 долл – на всякий случай. Выясняется, что мне для вида на жительство нужно положить в банк 6000 долл. Так как он обещал все расходы взять на себя – так я с ним и договариваюсь, что, мол, деньги у меня есть, но положи ты свои. А я тебе со счета сниму и отдам, когда все уже оформим, и можно будет закрыть счет. И прошу положить на счет, это будет и 3000 за брак (часть калыма), типа пора уже и у своей бывшей эти деньги забрать, чтобы точку в отношениях поставить, да и я тут беременная… Говорю, что если не дашь, как обещал, уеду. Хотела остаться, но решение уехать тоже было. Обещал, тянул резину : вот заказчик обещает, вот заказчик не выплачивает, дай мне еще 10 дней, клянусь и тп… После того, как сказала, что деньги свои привезла и, если не добавит, уеду, вдруг мои деньги пропали. Ушли из конверта из нашей спальни (никакой отдельной комнаты и ключей, как обещалось, у меня не было). Три ушло, а 1 тысяча осталась в конверте. Семье он говорить про пропажу не стал, в милицию меня не пустил, сказал, что если заявишь – забирай чемодан. Я побоялась уйти – была очень инфантильна – не знала, где полицейский участок, как с ними говорить (по английски в этой стране не говорят), хотела остаться (чего обманывать), боялась, что беременна и тп… отмазки. Я истерила очень сильно, понимаю, что другого метода не было, хотелось вернуть свои деньги, вытащить любовь и уважение (а то поехали на море, возили маму по родственникам, я даже по берегу не погуляла – все время меня таскали с собой, даже не предупреждая, куда едут, и он время со мной не проводил – все мама, сестра, племянница… я как приложение – было обидно, что договоренности не выполняются ни по крупному, ни по мелочам) Наивно полагала, что истериками вытяну любовь.

Закрылась я как-то в комнате, была в отчаянии, один из бывших спросил как дела, рассказала, что не очень, наверно и про пропавшие деньги рассказала. Он увидел ответ на телефоне, который лежал рядом с ним в комнате, взбесился, взломал дверь и побил меня, даже с лестницы пытался скинуть беременную. По улице меня таскали, я от отчаяния выбегала на улицу, да и подышать, реально было аж душно, тогда меня затаскивали силой обратно. Я щипцевала – отдаю себе отчет, знала, что его это раздражает, но и в доме удержаться не могла – меня как выносило какой-то силой специально наружу позлить его, или ощущение, что из тюрьмы хоть глоток воздуха, хоть улицу увидеть.

На следующий день приезжает милиция, меняя спрашивают по английски, было ли насилие. Я отвечаю, что это разборки между мужем и женой и это не предмет моих жалоб, а вот деньги пропали. Деньги их не интересовали – интересовало насилие. Сказала, да. Мы поехали в участок, там вызвали переводчика составлять жалобу. Мне очень не хотелось терять «семью» и мы договорились оформить у нотариуса расписку, что он должен мне 20 000 долларов (и махр, и пропавшие, и компенсация за побои). В милиции жалобу на насилие я не оставила, а на пропавшие деньги они не очень то и хотели принимать – сказали, что типа деньги уже не найти. И я сделала то, что смогла физически эмоционально на тот момент – только расписка.

Позже заявить про деньги так и не удалось. Сама почему-то не усердствовала, а муж… отказался с угрозами выгнать, но предложив, что эти деньги вскоре вернет.

Пыталась уехать. Но… как пыталась… наверно не очень-то и хотелось. Во первых ждала обещанные деньги, и что все вот вот наладится. Во-вторых – «любила». Реально была возможность и найти клинику в которой наблюдалась (хотя меня сажали в машину и возили и меня это устраивало и тогда казалось, что возможности нет) и потратить свои деньги на запись к врачу, и взять справку на выезд (врач мой говорила по английски и меня понимала) но я этого не сделала.

Вышла раз на улицу в поисках клиники, он меня перехватил и сказал, садись, поедем домой, переобуешься, был дождь, а потом я тебя отвезу. Так и закрыл в комнате под замком.

Еще косяк – мне нравился этот его дом, я позарилась на этот дом… блин, да мне стыдно, что так оборзела. Мы могли снять квартиру, но я именно упорно «хотела любви и уважения» от этих людей, от его семьи. Я прямо рыдала в истериках не получая подтверждения этому. И в доме хотела, чтобы мне отвели почетное место. Еще не уходила с ним на квартиру потому, что именно в него самого, в наши отношения не верила – обманывал же по всем пунктам. Тянула любовь щипцами не по детски…

Малыш родился, всегда все расходы на нем, я своих ни копейки не платила, но мы так и договаривались, кроме того, что я потеряла свои 3000. Я сама никуда не ходила и ничего не делала – везде возил, прямо противно было, даже ему лень (или умышленно) было съездить со мной 1 раз в больницу на автобусе, чтобы я запомнила путь. И мне лень было настаивать – так я себя отдала в добровольное рабство. Из семьи с малышом никто нам не помогал ни разу.

Нужно сказать, что по мелочам он был как услужливая собака – и в магазин любой, и вещи любые, и погулять, и все, как ты хочешь, милая, и даже по сей день так. Ни одного своего плана. И даже недавно сказала, что бублик понравился, так он ночью поехал на набережную, купить мне пару бубликов! Это меня и сбивало. Но где можно было не стараться – он не старался. Курить, я сразу поняла, что не бросит, т.к. я беременна и теперь никуда не уйду. От мамы уезжать он тоже не горел, я даже видела, что как мы стали жить вместе, так сразу сидит, уже не хочет провести время со мной, а предпочитает расслабить булки и слушать маму, а я рядом как бедный родственник _ сиди, наслаждайся жизнью, чего тебе еще?

Вроде, как и да, но что-то кумарило. Не было уважения со стороны родственников. Не были выполнены никакие обещания, фактически те условия, на которых мне этот брак и нужен был. Не было у меня никакой свободы в той стране – иди, куда хочешь… а мне не куда идти – путешествия ради путешествий вообще не вставляли. Хотелось те опоры, за которыми я приехала, но с ними не получалось. Хотелось любовь мужа, но ее тоже не было.

Его родственники очень мне мешали, когда родился малый – все гости приезжают, уезжают, сестра со своим ребенком когда хочет – приехала, ломятся в мою комнату, даже если я сплю с ребенком после бессонной ночи, дверью хлопают, курят, ребенок не может спать. Никакого не было даже режима у ребенка к 3м месяцам.

Я уехала к себе – боялась, что будут держать, подстраховалась родными документами на обоих, но не сильно держали, а разговор был, что местный документ ребенка не дадут. У меня был его украинский паспорт и я сказала – документ вам – ребенок мне ))). Кажется, они мне верили, что я еду ремонтировать крышу, и я себе верила. Да так и зависла дома – так хорошо себя почувствовала. Хоть никто и не помогает, и дом некомфортный, но такая благодать… «покой и воля» как у Пушкина. Хоть на диван села, хоть спину есть куда опереть, во время кормления… Вобщем, в тот раз я не испугалась, и ничего не насторожило. Даже наоборот, увидела, что не пытались удерживать.

Муж приезжал (называю муж, но не знаю, как называть даже. Официально не муж, от отношений я уже давно отказалась и для себя все решила), иногда мозг выносил так, что я даже не могла подойти к малышу, но в целом в тот период еще «любили друг друга», точнее сказать, я верила в лучшее, надеялась, были чувства. Деньги пока не возвращал. Но на малыша всегда давал, сначала пришлось поругаться, что задерживает, но потом исправился. Для нашей страны мне хватало жить комфортно и ничего лишнего. В больницу на такси, еда любая и то, что нужно, малышу. Коляска хорошая. Консультации врачей – любые, можно платные, но я ничего сверх необходимого не покупала.

Приезжала еще раз к нему – и скучала, и ребенка чтобы бабушки-дедушки повидали. Тоже были скандалы иногда с мордобитием. Я давно уже заявила ему, что то, что бил меня беременную – не прощу и хочу на нем отыграться. Поэтому буду бить его. А он кивал головой согласием, но всегда бил в ответ. То, что я разбила ему в начале отношений – он же уговаривал меня остаться, утверждал, что простил, и я считала закрытым вопросом. А сейчас понимаю, что никогда он об этом не забывал, наверно, а я истерила не беря это в расчёт и мимо кассы.

Был случай, сестра его приехала, а приезжала она каждый день, каким-то образом поспорили, она сказала «на разговаривай со мной таким тоном в моем доме», а я сказала, что это кто-то из ее семьи украл мои 3000 долл, и тон мой соответственный. Она сказала, что ничего об этом не знала, и спросила мужа, что же он ничего не сделал. В результате сказала мне убираться из дома, а он сказал остаться. Я выбежала, она бежала за мной. Я почему-то очень сильно хотела убежать, прямо пряталась. Хотела пойти в полицию. Но она мне начала слать смски, что если я собираюсь уехать с ребенком, то это суд должен решать, с кем ребенок. Я так и думала, поэтому в полицию не пошла. Но сейчас понимаю, что права на ребенка вне брака были 100% у меня, я могла взять и уехать, и все. Но я не знала, и меня путали в моих правах. А она-то знала 100%, у нее самой внебрачный ребенок.

Так я приехала 3 раза за 1,5 года. Он ко мне чаще. Он отдал украденные деньги через полтора года. Но не сам – я скандалила, выгоняла его из своего дома, говорила, пока деньги не отдал, что ты делаешь в моем доме? А самое большое – я угрожала ему ребенком. Я на камеру специально толкала ребенка ногой, он переворачивался. Но я контролировала себя – такой малый и сам так падал каждые 5 минут… но все же… отцу было страшно, да и я рисковала.

Говорила, что продам ребенка. Хотя бред, конечно. Но когда он меня доставал, я и правда готова была отдать ребенка за квартиру, у меня была и крыша в доме неремонтирована – текло зимой и раздражало, и обида с гору, и сама даже не подумала, что справлюсь, даже мысль про самостоятельность не пришла в голову. Под такими только угрозами деньги и отдал. А еще я продолжала обижаться на другие побои и обманы, и на то, что его папа толкал меня во время ссор, и на то, что он мне общаться с бывшими запрещал, всего 10 пунктов… и сказала, что чтобы выместить обиду буду тебя мучать – и бить, и собакой называть и другие пыточные методы выдумывать.

Ночью его выгнала из своего дома, а сама позвонила и сказала, что малыша оставила у магазина. Он на такси ездил за мной пол ночи, пока я каталась по дорогам с коляской. Конечно, оставлять малыша я не собиралась. Нет. В чистом виде пытка. Мне тогда казалось, что если такие пытки работают, чтобы мне деньги вернули, то значит нужно применять. Вернули. Я перестала об этом вспоминать. Даже отношения потеплели. Еще он вернул от бывшей какую-то сумму, обещал за год, но вышло полтора – я тоже про это перестала вспоминать и напоминать.

Еще крышу отремонтировали, он дал деньги, я сама нанимала рабочих, сидела с раскрытой крышей, контролировала, просила соседей убрать мусор и все это одна с годовалым ребенком на руках. И еще 8 пунктов обиды оставалось. Наверно, он не заметил разницы в отношениях.

Он говорит, что я все равно кричала. Но для меня это разные вещи, выражать недовольство грубоватым тоном по мелочам или иметь серьезные претензии и готовность разорвать отношения и истерить.

Деньги на жизнь присылал регулярно. Обещаниями тоже поливал щедро. Начались выплаты 7000 долларов калыма. Очень по-немногу. Но был чек, не обналиченный, в нем почти 4000 он мне его отдал, хоть я и понимала, что чек еще не деньги и сама я его не обналичу, но … внутри засчиталось, что уже почти отдал, значит любит. Вообще все потеплело. Денег стал присылать больше, я и не просила. Излишек сама ему предлагала писать в счет долга – так и делала. Общались очень тепло, и я начала по нему скучать искренне. Он как по его разговорам, так всегда скучал. Ну может не отделял меня от ребенка… Никогда не жаловался, что я его мучила… терпел, тихо переносил и дальше разговаривал, как ни в чем не бывало. Вообще обида ему как бы и не свойственна – никогда не видела на его лице. Гнев, ревность, манипуляции – да… а обиды нет.

Потом карантин. Малыш обжегся. Я недосмотрела, но, конечно же, случайно. Мне с ним было тяжело – я одна, даже в магазин некогда сходить, няню отрезало карантином. А он звонит все чаще и чаще – меня это только раздражало. Ну и устала… ну и уже привыкла в свободное время пока няня – заниматься своим маленьким бизнесом, но это пока так, не доход, а себе на безделушки. Стала планировать перевести это хобби в реальный бизнес. Поделилась с ним этой идеей.

Еще большой плюс и успокоение, от того, что я дома, это то, что я умело свожу экономику – там пособие, там сэкономлю, там что-то подремонтирую дешевле, чем новое покупать, на бу выискивала классные фирменные вещи, игрушки – и все за хорошую цену. Так, можно сказать, все было. Мужской помощи маловато, но тоже могла заплатить сантехнику. Куда быстро нужно, то я на велосипеде! Даже счастливой себя считаю в тот период. С мужем очень теплое общение было и деньгами кормил. Расслабилась и малой перекинул термос на себя – это было ужасно. Но я собралась и сделала все свои 150%. Сейчас ребенок в безопасности, только маленькие шрамы, а мог остаться инвалидом-уродом. Я хоть за это спокойна, даже если его отнимут – он хоть жив и здоров. Лучше так.

Но когда произошла трагедия, я обвинила его в том, что мы не живем вместе, что он не организовал жилье, ныла, орала и здесь я использовала его жалость к сыну для того, чтобы выбить то, что мне хотелось: квартиру или землю в его стране. Обещания выбила. И сокрушения – все только на горячих, на словах. Ему и так было хреново, но я конкретно наезжала, так мне казалось лучше. Нет, мне кажется, у него возможности про квартиру или землю. И желания реально нет – нафиг надо. Самому ему оно уже не нужно – у мамы доживет, у сына комната есть, родственники есть, деньги на хорошее (по их мнению) образование они ему тоже найдут – это не проблема.

Малыш поправился и я сразу приехала к нему в страну – и соскучилась (реально думала люблю, и реально думала, что наконец-то почувствовала, что такое брак) и ребенка врачам показать, это было основное.

Хотя меня колебало про отношения, решила и сказала ему, что если в сентябре квартиру в кредит не возьмёт, то я останусь жить у себя дома и пойду работать или начинать бизнес и тогда уже в его страну не вернусь.

Были такие вот разговоры. Он кидает сообщение в мае, когда уговаривал меня приехать после травмы ребенка: «у меня есть план: в августе у меня будет 15 000 этого более чем достаточно, чтобы оплатить первый взнос твоих апартаментов. Но перед этим я должен организовать некоторые маленькие вещи – твой переезд и твои потребности и сына. И я работаю над этим, не волнуйся» Подогревал меня.

или

– Я: «все, не приеду к тебе, ты за 3 года не выполнил никаких своих обещаний»

– Он «приезжай, я пристрою отдельный выход к дому»

– Я «ок, я приеду только на неделю показать сына врачу»

– Он «приезжай. Можешь остаться дольше, мамы месяц не будет – уезжает в деревню»

– Я «ладно, тогда могу на дольше»

– Он «уедешь, как только тебе что-то не понравится»

В результате, когда мама вернулась через неделю, я поскандалила с ним, предложила снять квартиру, он отказался. Я стала собираться, взяла из сейфа деньги, которые он мне «отдал», с чека, который обналичили, он у меня их выхватил, но 1000 долларов отдал. Чтобы остановить меня от ухода. Я все равно хотела уйти, взяла ребенка на руки, он его забрал. Я вцепилась в него ногтями. Избил меня. Я ушла из дому на улицу и стала плакать. Зашла в кафе, разговорилась с хозяином и осталась ночевать (без секса), утром пришла домой поговорить. Ни до чего не договорилась. Он мне предлагал остаться, но для меня это казалось неприемлемым после таких событий. Он мне снял номер на ночь. Утром я пошла и заявила в полицию на побои и угрозы забрать ребенка. Пришла к нему, сказала. Осталась дома. Через 10 дней он мне показывает запрет на выезд ребенка. Через время мне пришли бумаги из суда – решение запрета на выезд и его иск против меня. Я перевела иск – у меня пропал дар речи. На тот момент я уже нашла блог и активно его читала. Я бы вылила на него весь негатив, но я молчала, как было написано в блоге – «не подавать виду, как вы раздавлены соперником». Но по лицу было видно, он даже спросил, что с тобой. Уйти сразу и резко и потом решать все вопросы с судом у меня не получалось. Я 2 раза пыталась, уходила резко. Направлялась в посольство, но… я блоха. Бессильна здесь совсем. Такси в посольство не доехало, пробка, я сломалась, приехала к подруге, бла бла, попросила его приехать за мной, забрать меня домой и осталась. Идти мне было реально не куда. Снимать квартиру? Тащить ребенка? Так он же мне ребенка и в руки не даст – сразу вызовет дядю, папу и что я смогу? Только хуже сделаю. Второй раз решалась… тоже не смогла. Не спрячусь я от него в его стране. Он, правда, звонил мне и предложил поехать прямо сейчас к адвокату. Поехали но… они мне снова наврали, что иск уже забрать невозможно… то есть он просто тянет время и обламывает мою решительность, как только может. Мне предлагали общежитие для женщин в милиции – не соглашалась, тк не знаю, что за условия, кажется, там вообще на улицу не выпускают. И я если бы стала бежать от него в общежитие или квартиру, то ни один бы документ в суд не смогла бы подготовить и предоставить. А так, оставаясь у него дома, изучая дорогу к торговому центру, осматриваясь, где ксерокс, где переводчик, где нотариус, продолжая общаться с отцом ребенка, у меня была возможность хотя бы, как минимум, получить с родины сканы справок о лечении малыша, заказать переводы, ответить на иск, найти адвоката, даже удалось переговорить с соседями по поводу свидетельства в суде. За мной следят, и документы мои воруются… самое важное я уже передала адвокату. Соседи боятся угроз со стороны истца и свидетельствовать, что меня били беременной или что я не спала на улице, они побоялись.

Иск почти весь из откровенно лживых фактов и просьбы отнять право опеки над ребенком у меня и передать опеку над ребенком отцу – что я спала на тротуаре (во время ссоры он давил, заставил лечь и открыто нагло сфотографировал), что я причиняю боль ему и ребенку(ребенку никогда), просит психологическую экспертизу меня, что не даю ребенка отвести к врачу и из-за этого у ребенка появляются шрамы (хотя это был мой основной мотив приезда и лечением занималась на 90% я). Плюс в иске, конечно, описано его видение ситуации – что я не люблю маму, угрожаю уехать домой, если не выполняются мои малейшие требования, что он старается изо всех сил для того, чтоб мое психологическое состояние улучшилось, но у него не получается и он вынужден просить суд отнять у меня право опеки над ребенком.

В посольстве помочь ничем не могут, попросила только чтобы не отвечали на запрос суда, сказали, что не отвечают на такое.

И очень тщательно проверить на предмет побега из страны не могу – разрешения на выезд, которые когда то он давал, как гарантию мне, он у меня вытащил, сам запрет из документов суда мне достать не просто и т.д. Не сильно на это надеюсь, но… пока и того не сделала

А самое главное – меня колебает очень сильно и так же колебало даже когда была беременной. Я конкретно не могу понять его отношение. Любит или ненавидит? Это я дура довела его, или он неадекватный? Вроде как нереально ограничивает свободу, но… выполняет все капризы (сейчас уже конечно меньше). Бежать, рвать когти, искать все пути, сорваться с ребенком уехать в общежитие – так будет более драматично на суде. Что типа вот, какой безответственный отец, даже вид на жительство он отзовет и придется самой. Или позволить на себе закрутить гайки (раз уже все закручено, я тут блоха), но уйти в работу, не злить, быть без права голоса но…. Просьбами кое что получается, может со временем и больше комфорта… По факту угрожал, что вид на жительство оформлять не будет, но собрал таки документы, я плохо перевела гуглом, отправил по почте. Я должна перезвонить туда, не исключаю и подставу с его стороны. С ребенком стал оставлять меня больше, в сад собирать или укладывать его спать уже не помогает, в сад ходить плохо, оставляет меня сидеть с ним дома безвылазно, а еще пару недель назад договаривался за меня, чтобы мне дали проект по архитектуре. То есть… времени и возможности делать работу у меня нет.

Часто, почти каждый день угрожает мне, что если я буду с ним ТАК себя вести (а обычно, не то ответила, не встала не подошла по просьбе, пренебрежительно что то сказала, не отвечаю, куда ездила) то мне будет еще хуже. Угрозы одни, «ты никогда больше не увидишь ребенка». Это реально и несложно ему. Не продлить вид на жительство, например. Я не выдерживаю и бросаюсь в слезы. В целом часто меня охватывает паника, я думаю, что не могу терпеть его унижение все больше и больше. И я готова убить себя, потерять все, но вот, Боже, вытащи мое сердце, но дай мне быть с моим ребенком на родине, у себя дома, обнять его и тогда я справлюсь, что бы там ни было. Но все равно я могу проиграть этот суд. И тогда гнить мне на дне эмоциональном и экономическом одной, бросив ребенка, без мотивации на работу даже и без малыша или здесь в полном рабстве до конца дней моих, и дни мои будут сочтены.

Или противоположное – что я чего-то не понимаю, что вот он, например, тратит время, подгоняет мне друзей, связанных с работой. Хотя бы неофициально. Готов, в принципе, чтобы я заказала стол (специфический) в его комнату, для того, чтобы у меня было рабочее место. И няню типа ищет (уже второй месяц), чтобы у меня было свободное время.

Я переговорила с шестью потенциальными работодателями здесь, один мне предложил сотрудничество, сама форма сотрудничества мне удобна и интересна. Он муж кузены, так что меньше вариантов, что кинет с оплатой. Уже дал мне конкретное задание и договорились, что даст комп для выполнения. И мне кажется, даже если этот не получится, то рано или поздно что-то такое можно найти и организовать здесь. Как буд-то здесь в этом большом городе деньги водятся и можно заработать. Но отношения не дают мне ничего сделать.

Был инцидент недавно – нежелательная беременность. Думала, щас будет манипулировать и пугать меня, что не сделает аборт – не манипулировал. (на тот момент я уже освоилась, знаю клинику, знаю врача и могла бы при усилии сама это организовать) Сказал, что жаль, конечно, может, передумаю? Записал к врачу, отвел на консультацию, отвел на процедуру, сидел рядом, ждал в палате. Все оплатил, я предлагала 1/3 денег – не взял. За бубликами по прежнему бегает (фу… аж противно). Готовить не заставляет, хотя, конечно хотел бы, чтобы я жарила шашлык каждый день. В любой момент вечером идем в кафе. Но, когда сижу дома, то всегда еда есть, то, что он любит. С ребенком, с отвращением друг к другу, но занимаемся. Перекидываем друг с друга, хотя % 70 я. Орет на меня, что я ничего не знаю про то, как заботиться о ребенке – но у меня просто все опускается при нем. Малыша жалко так… даже если я стану все делать идеально – ребенку от этого легче не станет – он видит, что мама и папа отдельно, это его и колбасит, а не то, что с ним мало играют. Улучшила бы я ситуацию с домашними обязанностями, работой и имиджем, если бы имела уважение к сожителю. Но… не имею ни грамма, его поцелуи противны, еле сдерживаюсь, чтобы не ударить его. Понятно, что остаюсь я в доме исключительно на его условиях – свою квартиру или что-либо я никогда не получу, это ясно как белый день. Деньги, вот не требую и не получаю. Ему не нужно стараться для семьи, ребенка для того и отбирает. И меня в придачу в бесплатных няньках и себе прислугах хочет иметь.

С другой стороны, на родине у меня ситуация, как мне кажется, не такая уж и плохая по работе – бери и делай. Знакомых архитекторов можно поискать, есть мебельная фирма, в которой до декрета работала – хорошо ушла, не поссорившись с руководством. Еще таких же предприятий по городу не одно – я уже «ценный человек» как мне сказали – автокад знаю )))) Но… трудно продать свой труд, и архитектуру и мебель. Мало покупателей, мало у меня связей, чтобы продать себя, имидж и самоуверенность у меня не такие, чтобы продавать, а такие, чтобы исполнять свою работу хорошо и ответственно, то есть найти хорошего продавца в партнеры. Но было бы здорово, малыша в сад, самой хорошую работу – так у меня было с первой. С первой было две работы, одна без родителей в другом городе. Сейчас бы тоже было сложно очень, но свободна и счастлива. И денег было бы реально мало, но экономика дома под контролем. Расход не превышает доход и все в моих руках.

Про новые отношения я даже не думаю – нужна экономика и малыш. И свой дом со временем построить – очень нужно, а то этот того и гляди вот вот свалится! Минимально на дом у меня сейчас 1/3 наверно, с натяжкой ½. Даже не знаю, куда тут впихнуть того гипотетического мужика с его сексом. Друг есть, который много помогал всегда, уже много лет, хотя сексуальных отношений уже с ним нет давно, плачу ему сейчас за мелкую помощь.

Физически я уже испытываю к отцу ребенка отвращение – даже с одного стакана пить противно. Даже когда он с ребенком с одного стакана пьет – меня аж бесит, тошнит. И мама его, когда целует малыша – тоже очень противно. Посудой общей пользоваться тоже противно. Белье ее обоссанное среди своего белья и белья малыша терпеть приходится. Намеренно прямо так она мне ничего не делает, не буйная, но у нее официально справка, что она психбольная.

Был такой случай уже в период ожидания суда, не пойму, что это было со мной. Сейчас суд рассматривает документы, и мои аргументы, это то, что он меня бил и было одно заявление в полицию. Так вот еще раз подрались и у меня на теле были побои, а у него нет ни царапины, и я еще раз заявила в полицию. Теперь у меня 2 заявления. Я расчувствовалась в этот момент, разжалобилась, вспомнила, как мы с ним проводили время, смотрели друг другу в глаза, когда только познакомились, и подумала, что этого уже никогда не будет, что жаль терять, поделилась с ним. Потом оказались в постели, наверно больше по моей инициативе, и даже почему то я сама сделала ему минет, хотя он никогда не просил, даже отказывался, и никогда этого не было за 3 года отношений. Мне самой хотелось… наплыв чувств, и встать снизу, и жалко было его. Результатом этого и оказался аборт. А про то, как я узнала про беременность на ранней стадии, мне вообще повезло. Немного простыл малыш, и мужу нужно было пойти к врачу забрать анализы родственников, я тоже, пользуясь, случаем попросила сдать тест на сахар (у меня нарушение глюкозного обмена). Сдали. Тест был развернутым и там был показатель гормонов.

Еще случай. Утром собираю ребенка в сад, он говорит, что сегодня решил отвезти его к его сестре, а не в сад. Я отдаю ребенка, а у самой душа ушла в пятки, а вдруг он его увезет в неизвестном направлении? Я быстро оделась и побежала к сестре. Думала, что мне не обрадуются, но не пустить в дом не могут, так как там мой ребенок и до вынесения решения судом права у меня. Но меня нормально впустили. Сестры дома не было, был мой ребенок, ее ребенок 4 лет, недееспособная его мама, и уборщица, которая убирает у нас дома и, видимо, у сестры. Я осталась дома, играла с детьми. Оказалась как раз кстати, в помощь бабушке и уборщице. В обед забрала малыша домой кормить и спать. Вечером пришел муж, и видно было, что его этот мой поступок очень порадовал. Да и звонил он мне, видно было, что приятно удивлен. Говорил crazy, но по доброму, «ты же не общаешься с сестрой!»

Еще ему понравилось, когда я покрасила старую тумбочку, с которой дверцы отпали, и я просила ее снять вообще, просила купить мне краску и тумбочка застоялась на балконе. Он удивился, как я так хорошо покрасила. Хотя был косяк, я замазала пол на балконе и не спешила это оттереть, он сам оттер. Пропустила этот момент. Часто прямо скандалит, требует от меня решений по электрике, по мебели… считает, что я сделаю или придумаю лучше. Но я «вежливо» отказываю, говоря, что я не специалист по электрике и не сборщик мебели в доме твоей мамы. В своем (или нашем) доме, готова делать все, что умею, своими руками. Хотя блефую. Общий с ним дом я уже не хочу. Вот реально. До подачи в суд на лишения меня опеки общий дом было условием моего с ним брака (а в браке опека делится пополам), а сейчас вот не хочу вместе с ним. Так вот.

Когда готовлю, ест и говорит спасибо, если постараюсь вкусно, но кажется, это не так его радует, потому что и мама готовит иногда, и в ресторан всегда можно сходить. А иногда даже нужно, так дома не приготовишь, да и мясо я почти не ем от этого и не готовлю, а он любит.

Еще увидела недавно умиление на его лице, когда я носила в доме короткие спортивные шорты с голыми ляжками, теплый свитшот, теплые носки и длинные распущенные волосы. Он сказал, что я очень красивая. Этот вид мне и самой нравится, стильный, спортивный, секси и не вульгарный. Если честно, знаю, что ляжки у меня не толстые и достаточно долго были моим козырем, мне говорили, что ножки у меня красивые и я знаю это.

Стирка с моей строны, само собой разумеющееся хотя это копеечные усилия. И он может повесить белье без напоминания. Или я попрошу его снять.

Уложить спать малыша, сидеть с ним, играть, собирать утром в сад тоже не обсуждается, я делаю молча взяла на себя. Уборку крупную делает уборщица. Она гладит его рубашки. Свое я в утюжку не сдаю, обхожусь, или мне не очень нравится, как она небрежно для меня гладит. Пыль вытираю я.

Финансово я ни во что не вкладываюсь, хотя предложила за аборт, предложила, что если будет няня и у меня сложится проект, потом отдать ему 1/3 няни, он махнул рукой, сказал, что не надо. Оплачиваю свои расходы по родному дому я сама (коммуналки, интернет, мелкий ремонт). Гуляем с малышом почти всегда вместе.