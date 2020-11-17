 

МВД проводит проверку детских кубиков с азбукой, из которых можно сложить антиправительственные призывы

17.11.2020, 16:37, Разное

В Уфе проводят проверку по факту обнаружения в детских садах наборов кубиков с азбукой, из которых можно сложить экстремистские призывы и слоганы. На допрос вызваны как представители компании, импортирующей эти игрушки из КНР, так и сотрудники детсадов и городского отдела образования.

Проверка была инициирована по инициативе прапорщика Рустама Галиева. Забирая ребенка из детского сада, он обратил внимание, что дети играют кубиками с нарисованными на них буквами. Профессиональная внимательность позволила бдительному отцу заметить «взрывной» потенциал игрушки – с помощью набора сложить непатриотичные и даже экстремистские высказывания, а также оскорбления в адрес властей.

Использовав свое знание УПК и авторитет среди коллег, Рустам довел до сведения ответственных лиц свои наблюдения, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Подозрительные кубики изъяты с целью проведения экспертизы, с сотрудников детского садика взяты подписки о невыезде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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