 

Составлены правила по уходу за больными коронавирусом на дому

17.11.2020, 16:23, Разное

Специалисты правительственного портала о коронавирусе COVID-19 составили перечень правил по уходу за больными в домашних условиях. Прежде всего, следует ограничить их контакты с пожилыми людьми и теми, у кого есть хронические заболевания.

При появлении первых симптомов необходимо вызвать врача. Для зараженного также необходимы отдельные посуда и помещение, при этом он должен есть отдельно от остальных. Не менее важно проветривать жилище, мыть полы и поверхности два раза в день, сообщает Ura.ru.



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