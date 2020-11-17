 

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

17.11.2020, 16:08, Новости дня

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.

«В 2019 году сотрудники республиканских учреждений культуры, сотрудники отделов культуры, районных домов культуры, библиотек начали проходить курсы в пяти ведущих вузах России. В 2019 году квалификацию повысили более 100 человек, в 2020 году – почти 200», – сообщили ТАСС в министерстве.

Курсы, как правило, проходят онлайн. Задействованы преподаватели Московского государственного института культуры, Московской государственной академии хореографии, Санкт-Петербургского института культуры, Дальневосточного института искусств. Больше всего слушателей прошли обучение в Кемеровском государственном институте культуры.

«Обучение проходят специалисты разного возраста и с разным стажем работы. Как молодежь – это те, кто только начал работать, так и опытные работники – руководители творческих коллективов, педагоги, управленческие кадры», – пояснили в министерстве.

Всего до 2023 года Бурятия получит по нацпроекту «Культура» более 400 млн рублей. В плане – обучение специалистов, строительство и ремонт сельских домов культуры, открытие модельных библиотек и виртуальных концертных залов, обеспечение детских школ искусств музыкальными инструментами.



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