 

В Минпросвещения назвали долю не перешедших на удаленку школ

17.11.2020, 16:08, Новости дня

Более 70% российских школ продолжают обучение в полностью очном формате, в большинстве остальных школ применяется смешанный формат очного и дистанционного обучения, сообщило Министерство просвещения.

На карантин по коронавирусу закрыты 0,08% от всех школ РФ – порядка 33 учреждений, говорится в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ситуация в системе образования остается под стабильной. Он уточнил, что такие меры как полное закрытие школ применяются гораздо реже, чем в октябре. Как отметил Кравцов, этому поспособствовала методическая работа министерства и карантинные меры, принятые регионами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перевода старших классов школ в столице на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.



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