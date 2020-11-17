 

Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина

17.11.2020, 15:55, Новости дня

Правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса, который пострадал от карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщается 17 ноября на сайте телеканала “Дождь”.

Песков отметил, что проведение телевизионных и киносъемок не запрещено, если они проводятся с соблюдением санитарных требований. Комментируя работу театров, пресс-секретарь Путина отметил, что ряд ограничений в их работе являются неминуемыми в условиях пандемии.

Резюмируя, пресс-секретарь отметил, что “творческая работа продолжается”.

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С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его коллега Лев Лещенко заявил, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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