“Это не по-людски”. Депутаты обязали Кабмин Украины заранее предупреждать бизнес об усилении карантина

17.11.2020, 15:55, Новости дня

Народные депутаты обязали Кабинет Министров Украины предупреждать заранее об усилении карантина. За соответствующий проект постановления №4320 проголосовали 303 парламентария, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Постановление предлагает обязать Кабмин информировать граждан Украины о введении ограничений в таких сферах:

регулярные и нерегулярные перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном;

посещение учебных заведений;

прием посетителей организаций в сфере культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей всеми заведениями общественного питания;

работа торгово-развлекательных центров;

прием посетителей в организациях сферы торгового и бытового обслуживания населения;

выход из мест проживания граждан.

Рада предлагает правительству публиковать решение о введении более чем одного из указанных ограничений не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия. Депутаты хотят за семь календарных дней до начала действия таких ограничений вносить в Раду законопроекты о государственной поддержке и льготах для населения и бизнеса, которых коснется усиленный карантин.

По словам одного из авторов документа – нардепа от фракции “Голос” Ярослава Железняка, это постановление нужно бизнесу для планирования работы.

“Одно и главных требований бизнеса – чтобы его предупредили. Это ненормально, когда мы вводим карантин в четверг, который начинает действовать с вечера пятницы. Это не по-людски”, – сказал он, выступая с трибуны Рады.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел “карантин выходного дня” из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Однако ряд украинских городов отказался вводить “карантин выходного дня”. Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить “карантин выходного дня”.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.