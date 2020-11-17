Ученые обнаружили продукт, который за 5 минут уничтожает 97 процентов коронавируса

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17.11.2020, 15:55, Разное

Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) выяснили, что некоторые натуральные продукты способны снижать активность COVID-19 в организме человека.

Ученые провели исследование, в процессе которого при комнатной температуре изучали воздействие натуральных продуктов на вирусы. Исследователи фиксировали реакцию коронавируса на определенный продукт.

Выяснилось, что сок из черноплодной рябины способен за 5 минут убить 97 процентов коронавируса. Почти такой же результат достигается при использовании гранатового сока. Если прополоскать им горло, то 80 процентов патогенов погибнет.

Ученые также выяснили, что зеленый чай и другие натуральные соки способны подавлять активность вируса. Дело в том, отметили эксперты, что эти продукты имеют растительные полифенолы и кислую среду, в которой не способны выживать вирусы.



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