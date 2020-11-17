Алиев заявил об угрозах в адрес Баку во время конфликта в Карабахе

17.11.2020, 15:48, Новости дня

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе на Азербайджан оказывали давление.

«В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца», – сообщил Алиев в эфире азербайджанского телевидения, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.