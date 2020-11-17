 

«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Гонконг

17.11.2020, 15:48, Новости дня

С 19 ноября «Аэрофлот» возобновляет полеты в Гонконг. Рейс SU0218 Москва – Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам, обратный рейс SU0219 Гонконг – Москва – по субботам.

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, сказано на сайте перевозчика.

В компании напомнили, что въезд в Гонконг разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Гонконга, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей страны. Пассажирам рекомендовано ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения.

«Аэрофлот» закрыл рейсы в Гонконг в августе в связи с пандемией коронавируса.

Россия из-за пандемии коронавируса весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Напомним, с 1 августа РФ постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. Кроме того, с 5 ноября РФ возобновила авиасообщение с Японией.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / В Ровно ближайшие выходные сделали рабочими из-за выборов мэра

10.08 / Очередное переизбрание Лукашенко глазами ветеранов белорусской политики

09.09 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

10.07 / Козак обвинил Украину в намерении выйти из Минских соглашений

07.10 / В ВОЗ призвали научиться жить с коронавирусом

08.07 / Мишустин заявил об угрозе достижениям по борьбе с бедностью из-за коронавируса

24.09 / Выдвижение Путина на Нобелевскую премию вызвало «бешеную реакцию» США

29.10 / Аксенов рассказал об уникальном для РФ плане обеспечения Симферополя водой

02.10 / Луганская “Заря” узнала соперников в группе Лиги Европы

28.07 / Корабли СФ провели противодиверсионные учения в Баренцевом море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска