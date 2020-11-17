Определяются подрядчики для ремонта 8 дворов в 2021 году

17.11.2020, 13:37, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В Рыбинске состоялись первые торги по выбору подрядных организаций, которые будут выполнять ремонт придомовых территорий в 2021 году. Всего планируется благоустройство восьми (8 – sic!) дворов.

В программу благоустройства 2021 года по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе» попали восемь дворов: пр. Революции, 50; ул. Шевченко, 19; ул. Шевченко, 17; ул. Молодогвардейцев, 3; ул. 9 Мая, 2; ул. Баррикадная, 47; ул. Боткина, 17 и ул. Молодогвардейцев, 4.

Впервые в практике реализации губернаторского проекта все конкурсные процедуры для определения подрядчиков проведены в этом году. Это позволит приступить к благоустройству с наступлением положительных температур.

В результате торгов дворы по адресам: ул. Молодогвардейцев, 3-4, ул. Шевченко, 17-19 и ул. Баррикадная, 47 будет ремонтировать рыбинская компания «Автоспецтех». Подрядчик для благоустройства дворов по адресам: пр. Революции, 50, ул. 9 Мая, 2 и Боткина, 17 будет определен до конца этой недели.

По программе «Решаем вместе» в 2021 году будут также благоустроены Комсомольская площадь, площадь им. Дерунова и два участка Волжского парка: Аллея Славы и участок от водоканала до ул. Луначарского.

Пресс-служба администрации города Рыбинска