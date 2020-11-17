Сползание Мадагаскара приведет к образованию нового океана

17.11.2020, 15:45, Новости дня

Мадагаскар, как известно, по несколько миллиметров в год отползает от Африки, частью которого когда-то являлся. По мнению ученых, это продолжается процесс раскалывания древнего суперконтинента Пангея, начавшегося примерно двести миллионов лет назад.

Но дело в том, что огромный остров движется вместе с тектонической плитой. А это значит, что вскоре морское дно приобретет совсем иные очертания. Будут новые глубины и отмели, поясняют ученые.

Всего несколько миллионов лет понадобится для того, чтобы на Земле было уже не четыре, а минимум пять океанов. Возможно, их будет даже больше, если разломы приведут к формированию нового рельефа на дне не по тому сценарию, о котором сейчас говорят представители науки.