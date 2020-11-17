 

Самарские ученые оснастят беспилотники-агрономы «космическим зрением»

17.11.2020, 15:45, Новости дня

Новая разработка ученых из Самарского университета им. Академика Королева поможет повысить эффективность использования беспилотных летательных аппаратов в области сельского хозяйства. Речь идет о «дронах-агрономах», которых российские специалисты оснастили «комическим зрением».

По словам авторов идеи, теперь один БПЛА сможет отснять поверхность полей площадью 1,5 тысячи гектаров всего за один день. Проект планируют закончить в следующем году.

В результате на территории РФ будет создан облачный сервис с постоянно обновляющимися данными о состоянии полей. Эта информация очень важна для агрономов и поможет повысить эффективность отечественного сельского хозяйства, утверждают ученые.



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