Россиянин похудел на 14 кг ради службы в армии

17.11.2020, 15:08, Новости дня

Житель Башкирии Азамат Шакиров похудел на 14 килограммов и сделал коррекцию зрения ради службы в армии, информирует пресс-служба Центрального военного округа.

25-летний Шакиров «Шакиров сделал коррекцию зрения и похудел на 14 килограммов, чтобы его призвали в армию», передает РИА «Новости».

Весной молодой человек пришел в военкомат, но не прошел медицинскую комиссию. Уже на следующий день он сделал коррекцию зрения, после записался в фитнес-зал.

«У меня на тренера денег не было, но один тренер вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов. Теперь я вешу 118 килограммов», – рассказал Шакиров.

Во время осеннего призыва он успешно прошел медицинскую комиссию и был призван в Вооруженные силы. Уточняется, что молодой человек будет служить в Военно-морском флоте в Калининградской области.

Напомним, в 2015 году сибиряк похудел на 46 килограммов ради службы в армии.