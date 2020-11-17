 

Путин на саммите БРИКС вспомнил поговорку «в семье не без урода»

17.11.2020, 15:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин согласился с заявлением премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является одной семьей, однако подчеркнул, что в «в семье не без урода».

«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться», – передает слова главы государства ТАСС.

Российский лидер отметил также существующие в современном мире, о которых упомянул в своей речи премьер Индии, среди которых терроризм, являющийся «самой острой проблемой сегодняшнего дня».

«В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: «В семье не без урода». К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку дня», – отметил Путин.

Он добавил, что современные глобальные угрозы, среди которых и пандемия коронавируса, «всегда должны находиться в поле нашего внимания». «Идея Индии о том, чтобы сделать в ходе своего председательства [в БРИКС] цифровую медицину одним из ключевых элементов, на мой взгляд, это чрезвычайно важное и интересное направление», – согласился российский президент.

Ранее Путин заявил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика



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