 

Трихолог объяснил взаимосвязь COVID-19 и облысения

17.11.2020, 15:00, Разное


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Последние месяцы все больше появляется сообщений о том, что одним из последствий COVID-19 вместе с потерей обоняния, кашлем и слабостью может быть облысение. В частности, об этом заявляли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии. Из 63 пациентов, попавших в исследование, 9 мужчин и 5 женщин сообщили о потере волос спустя два месяца после появления симптомов коронавирусной инфекции.

Врач-трихолог медицинского центра «Клиника здоровья» Григорий Абрамов считает, что облысение может вызывать не сам вирус, а мощный стресс, с которым сталкивается заболевший. Он отметил, что COVID-19 оказывает на организм человека как прямое, так и косвенное воздействие, и этот механизм еще не изучен до конца, однако доподлинно известно, что потеря волос — это аутоиммунный процесс. По словам врача, «иммунитет атакует собственные волосы», и сильный стресс может стать запустить этот механизм.

«Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов», – сообщил Григорий Абрамов.

Врач посоветовал всем, кто столкнулся с облысением после перенесенного заболевания, как можно скорее обратиться не только к дерматологу и трихологу, но и иммунологу.

В настоящий момент нет точных данных о том, сколько людей, переболевших COVID-19, столкнулись с проблемой потери волос, однако из разных стран появляются сообщения о том, что это достаточно распространенная проблема. В августе специалисты Медицинской школы Университета Индианы провели опрос в Facebook среди 1500 пациентов, которые официально считаются выздоровевшими, но по-прежнему страдают от долгосрочных последствий перенесенной инфекции. Ученые сообщили, что люди испытывают проблемы с концентрацией внимания, памятью, страдают от бессонницы, у них ухудшаются зрение. Около трети опрошенных сообщили о потере волос.

Аналогичный отчет опубликовали дерматологи из Кливленда, сообщив, что потеря волос после COVID-19 может быть вызвана телогеновой алопецией. Это временное состояние, которое в том числе может быть вызвано сильнейшим стрессом и психологической травмой.

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