Ученые ТГУ разработали для имплантатов имитирующие кости материалы

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17.11.2020, 14:56, Разное

Российские исследователи изобрели инновационный материал, имитирующий природные кости. Разработку специалистов ТГУ в будущем будут успешно применять в изготовлении имплантатов.
«Подвижный» материал можно применять для создания «выносливых» искусственных органов. Они, по заверению экспертов Томского госуниверситета, смогут «жить» вместе с организмом человека. Пористый материал, созданные российскими учеными, состоит из никелида титана. Изготовленные на его основе элементы можно применять в ряде оперативных методик при лечении злокачественных новообразований. Кроме того, имплантатами из нового вещества можно будет замещать обширные дефекты костных структур в травматологии.

Сейчас уникальная разработка уже успешно прошла все доклинические испытания, после завершения сертификации инновацию станет возможным применять на практике. Ключевая особенность нового материала в том, что при нагрузках он ведет себя подобно костным тканям человека. Традиционно для имплантатов использовались нержавеющая сталь, тантал или титан. Однако они не способны к проявлению гистерезисного формоизменения при возникновении нагрузок.

Изобретенный материал появился благодаря добавлению к пористому порошковому никелидотитановому сплаву порошка Ti. Получившийся на базе TiNi сплав меняет свою форму на 6-7%. При этом материал не деформируется остаточно и полностью возвращается к исходной форме даже после сильных растяжений и сжатий. Ученые ТГУ отмечают, что сфера использования новейшего материала широка и охватывает как травматологию, так и хирургию и стоматологию.



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