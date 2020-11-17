 

Канал CW снимет сериал про латиноамериканскую супергероиню Wonder Girl

17.11.2020, 14:53, Разное

В новом телесериале про супергероев комиксов DC телеканала The CW главной героиней выступит Чудо-девочка (Wonder Girl). Проект станет частью Вселенной Стрелы, в которую входят такие сериалы, как «Супергерл», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».
Подробностей о новом проекте пока нет, но у него уже имеется шоуранер и продюсер. На роль латиноамериканки Яры Флор была приглашена 45-летняя Дейлин Родригез, родившаяся у эмигрантов с Кубы. Ее можно было увидеть в сериалах «Обмани меня», «Королева Юга» и «Ночная смена».

Согласно первоисточнику Яра Флор была дочерью бразильского речного божества и амазонского воителя, благодаря чему и обрела могущественные силы. Изначально она не подозревала о наличии у себя каких-либо способностей, но после их открытия Чудо-девочка начинает вести борьбу с преступниками.



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