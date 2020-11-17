 

Евгений Петросян прокомментировал бедственное положение артистов в период пандемии

17.11.2020, 14:53, Разное

Евгений Петросян прокомментировал для радиостанции информацию по поводу бедственного положения артистов во время пандемии. Юморист заявил, что «не в курсе всего этого», так как подобных жалоб от коллег не слышал.
При этом артист отметил, что в период карантина поддержка нужна абсолютно всем слоям населения. Евгений Петросян сейчас продолжает активно работать и содержит свой коллектив. Ранее на бедственное положение пожаловался Лев Лещенко, который переболел коронавирусом вместе с супругой. По его словам, артисты остались без концертов и новогодних корпоративов, что существенно сказалось на доходах.

Валерий Меладзе и вовсе призвал коллег бойкотировать съемки в «голубых огоньках». По его словам, представители шоу-бизнеса, а также организаторы концертов, менеджеры и другие первоклассные специалисты отрасли из-за пандемии уже восемь месяцев без стабильных доходов. Поэтому, если артисты не могут выступать на новогодних корпоративах в виду ограничительных мер, то почему они должны сниматься в новогодних проектах. Певец считает, что таким образом власти обратят внимание на сферу, где задействованы десятки тысяч людей. Его пост вызвал шквал обсуждений и критики как со стороны политиков, так и звездных коллег.



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