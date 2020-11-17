«Каждое УЗИ было кошмаром»: Надежда Ангарская рассказала о своей сложной беременности

17.11.2020, 14:53, Разное

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская только спустя пять лет после рождения сына спокойно может говорить о своей сложной беременности. 37-летняя знаменитость призналась, что «каждое УЗИ было кошмаром», так как она боялась услышать плохие новости.

Долгожданная беременность Надежды Ангарской от экс-супруга Раеда Бани протекала не так легко, как ей бы этого хотелось. Изначально врачи говорили ей, что она никогда не станет матерью. Прежде чем артистка увидела сына, ей пришлось пережить много неприятных ситуаций. Медики обнаружили болезнь крови, при которой образуются тромбы. Звезда Comedy Woman терпела болезненное лечение и колола себе уколы в живот. Кроме этого, ее напугали, что у сына Давида может быть синдром Дауна или серьезные генетические отклонения. Актрисе пришлось услышать, что «у ребенка даже кишки не вошли в брюшную полость». Однако знаменитость решила, что родит малыша, несмотря ни на что.

Беременность стала для Надежды Ангарской большим стрессом. Она ужасно боялась каждого УЗИ и вердикта врачей. Врач была уверена, что у артистки ничего не получится, поэтому направила к своему коллеге. Другой медик дал отчаявшейся актрисе надежду и успокоил, что все обойдется. В результате, в 2015 году на свет появился здоровый мальчик Давид.