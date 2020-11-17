Путин заявил о сложной ситуации с глобальной безопасностью

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17.11.2020, 14:48, Новости дня

Ситуация с глобальной и региональной безопасностями остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене», – передает слова Путина РИА «Новости».

По словам президента, страны БРИКС и G20 солидарны в решении большинства вопросов. В частности, это реформирование ключевых глобальных институтов – Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения.

«При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер «двадцатки» по преодолению негативных последствий пандемии, основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли», – отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил о продолжающей деградировать системе стратегической стабильности в мире.

Между тем Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что с января 2020 года на Северном Кавказе правоохранители предотвратили 15 террористических актов, ликвидировали 35 боевиков, задержали 53, разгромлены 23 ячейки террористов.



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