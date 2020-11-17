Обрушилась стена древнейшей крепости России

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17.11.2020, 14:48, Новости дня

В Дербенте из-за затяжного дождя разрушилась часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы, являющаяся памятником ЮНЕСКО, сообщил врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

«Затяжной дождь привел к тому, что у нас, в Дербенте, была разрушена часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города. Южная крепостная стена – это часть Всемирного Наследия ЮНЕСКО», – написал врио главы города в Instagram.

Он отметил, что местные власти уже несколько лет били тревогу по поводу аварийного состояния памятника и обращались во все инстанции, чтобы провести реконструкцию.

«По закону своими силами привести в порядок стену мы не можем, это зона отвественности Министерства культуры Российской Федерации. Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной. В очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям. Хорошо, что люди не пострадали. Плохо, что подобное может произойти и на других участках стены, состояние которых также вызывает тревогу», – отметил Пирмагомедов.

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Публикация от Рустамбек Пирмагомедов (@vrio_glava_derbenta)

Стены крепости строились в несколько этапов — с VI по XIX век. В последний раз их ремонтировали в 1877 году, когда в городе было объявлено военное положение. В 2003 году Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Японии полностью сгорело главное здание комплекса замка Сюри, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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