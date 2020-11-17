Украина «арестовала» 44 летавших в Крым российских самолета

17.11.2020, 14:48, Новости дня

Украина «наложила арест» на 44 российских самолета, которые летают в Крым, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», – сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В надзорном ведомстве заявили, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов. Служба безопасности Украины расследует соответствующие уголовные дела.

В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина бессильна запретить авиарейсы в Крым.