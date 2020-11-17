 

Украина «арестовала» 44 летавших в Крым российских самолета

17.11.2020, 14:48, Новости дня

Украина «наложила арест» на 44 российских самолета, которые летают в Крым, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», – сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. 

В надзорном ведомстве заявили, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов. Служба безопасности Украины расследует соответствующие уголовные дела. 

В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний. 

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина бессильна запретить авиарейсы в Крым. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / США и Эстония подтвердили приверженность безопасности телекоммуникационной инфраструктуры

03.11 / «Роскосмос» отложил сдачу эскизного проекта ракеты «Союз-5»

16.09 / Команда из Украины выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

11.08 / Цепкало – Тихановской: Единственный легитимный президент в стране – это ты

09.07 / Верховный суд США решил, что Трамп не имеет права скрывать налоговые декларации от правосудия

16.07 / Британская подлодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров

15.08 / Хорватия продлила ограничения на въезд для иностранцев до конца августа

08.07 / Обстрел со стороны боевиков мог стать причиной лесного пожара в Луганской области, заявили в Нацполиции

05.08 / Германия отреагировала на просьбу Тихановской повлиять на Лукашенко

27.08 / Макет суборбитального беспилотника показали на «Армии-2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска