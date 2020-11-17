Сенаторы предложили уточнить порядок признания физлиц иноагентами

17.11.2020, 14:23, Разное

По словам сенатора, состоялась дискуссия с участием членов комиссии, представителей профильных министерств и ведомств и экспертов.

Принято решение о скорейшем внесении в Госдуму пакета законопроектов, которые уточняют основания для признания иноагентом физических лиц. Такой статус гражданин может получить в случае, если он занимается политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получает финансирование или методическую помощь из-за рубежа, пояснил сенатор.

Таким лицам запретят занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Также сенаторы выступили с предложением установить уголовную ответственность для признанных в нашей стране иностранными агентами физических лиц и организаций, которые ранее были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, Климов предложил внести изменения в избирательное законодательство. Сенаторы считают необходимым отразить в нормативно-правовой базе понятие кандидата, выполняющего функции иностранного агента.