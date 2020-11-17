Таинственный объект промчался мимо МКС – «Черный рыцарь» активизировался?

17.11.2020, 14:21, Разное

Неопознанный летающий объект, который, судя по всему, находится на околоземной орбите, всерьез взволновал уфологов и прочих исследователей. Некоторые посчитали, что камера МКС запечатлела печально известного «Черного рыцаря».

На видеозаписи, опубликованной 14 ноября на YouTube-канале Doco Mister, видно, как два НЛО на огромной скорости движутся мимо Международной космической станции (МКС). Сначала появляется сферический объект, а за ним в кадр попадает объект цилиндрической формы.

Независимые исследователи делают предположение, что это выброшенная ракета-носитель NASA либо космический мусор, но возможно это что-то иное, находящееся за рамками понимания учеными. Уфологи считают, что попавшие в кадр корабли принадлежат внеземным существам, которые все больше открывают себя перед человечеством.

Некоторые разглядели на видеозаписи знакомый блеск легендарного спутника Земли «Черного рыцаря». Известно, что вокруг Земли вращается около 2000 тысяч действующих орбитальных спутников и 3000 вышедших из строя. Поэтому любой из этих аппаратов мог стать героем зафиксированного камерами события.

«Черный рыцарь» – это, по мнению уфологов, фрагмент инопланетного звездолета, который вращается на орбите вокруг Земли якобы для наблюдения за деятельностью людей. Считается, что он был впервые замечен известным ученым Николой Теслой в 1899 году, то есть за 60 лет до запуска первого искусственного спутника Земли.