Сергей Бурунов считает Марию Аронову «фантастической женщиной и великой актрисой»

17.11.2020, 14:17, Разное

Сергей Бурунов, который снялся в комедии «Пара из будущего» с Марией Ароновой, заявил, что считает ее «фантастической женщиной и великой актрисой». Об этом звезда «Полицейского с Рублевки» написал в микроблоге Instagram.

Премьера картины Алексея Нужного состоится весной следующего года. В комедии 43-летний Сергей Бурунов и 48-летняя Мария Аронова играют супругов, которые решили отправиться в прошлое, чтобы исправить собственные ошибки. Недавно актер показал видео, снятое во время «шапки» проекта, поделившись ощущениями после многомесячной работы со звездой мелодрамы «Лед».

Свою партнершу Сергей Бурунов считает «великой актрисой». Он признался, что во время съемочного процесса вся команда постоянно смеялась. По словам артиста, самоирония в жизни – это очень важно. С Марией Ароновой звезда «Содержанок» очень сдружился, отметив, что они с ней «щукинцы». Учебу в училище он закончил в 2002 году, хотя ранее мечтал о карьере летчика. Однако на втором курсе Высшего авиационного училища им. Мясникова, он увлекся игрой в КВН и понял, что профессию выбрал неправильно. Популярность к Сергею Бурунову пришла после кастинга на шоу «Большая разница», где он изобразил ректора знаменитой «Щуки» – Владимира Этуша.