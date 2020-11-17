«Поправляйся!»: Поклонники Заворотнюк нашли ее редкий снимок с младшей дочерью

17.11.2020, 14:17, Разное

На фанатской странице в микроблоге Instagram поклонники опубликовали редкий снимок Анастасии Заворотнюк, на котором она запечатлена с младшей дочерью Милой. Звезде «Моей прекрасной няни» пожелали «скорейшего выздоровления» и отметили, что «ждут ее».

Судя по фотографии, маленькой дочери на момент фотосессии было несколько месяцев. Анастасия Заворотнюк и Мила запечатлены на снимке в белоснежных нарядах, а на голове у малышки красуется крупный цветочный веночек. Актриса держит младшую дочь на руках и светится от счастья. На тот момент супруга Петра Чернышева еще не знала, что спустя семь месяцев после рождения наследницы ей придется столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Артистка очень хотела подарить своему супругу ребенка. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Мила появилась на свет с помощь процедуры ЭКО, в результате чего у знаменитости развилась опухоль. Однако семья Анастасии Заворотнюк эти сведения никак не комментирует.

Администраторы фанатской страницы призвали оставлять в комментариях пожелания для любимой актрисы. Поклонники написали, что хотят видеть Анастасию Заворотнюк такой же счастливой, как на фото с малышкой. Некоторые фанаты признались, что с удовольствием посмотрели бы на Милу, которой недавно исполнилось два года.