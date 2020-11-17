Испанские ученые создадут в Китае гибрида человека-обезьяны

17.11.2020, 14:17, Разное

Испанские исследователи рассказали о том, что намерены создать в Китае гибрид человека-обезьяны. Эксперты признались, что в своей стране они не могут провести данный эксперимент по этическим соображениям.

Автором данной научной работы выступает Хуан Карлос Исписуа. В Сети обнародовали сведения о том, что в Китае создали первый на Земле прототип человека-обезьяны. Предполагается, что его будут использовать при трансплантации органов в медицинских целях. У ученого и его команды уже есть некоторый опыт по созданию таких гибридов. Поэтому они обратились к властям Поднебесной, чтобы получить разрешение на проведение соответствующего эксперимента. Законы Китая не запрещают этого, а в Испании исследователи столкнулись с запретом по этическим соображениям.

Ученые в лабораторных условиях выводят смешанные эмбрионы. Хуан Карлос Исписуа признался, что при создании гибрида он столкнулся со множеством вопросов, на которые ему предстоит найти ответы. Автор работы обеспокоен тем, что стволовые клетки человека способны мигрировать в головной мозг зародыша примата, в результате чего сформируются человеческие нейроны. Поэтому исследователи не знают, может ли у подобной особи появиться полноценное сознание.