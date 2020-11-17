В Москве завершилась церемония прощания с Джигарханяном

17.11.2020, 14:16, Новости дня

В Московском драмтеатре завершилось прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, церемония длилась более двух часов, проститься с актером приходили более 100 человек.

Поклонники актера старались не создавать толпы из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, также они соблюдали все меры санитарной безопасности, как того просили организаторы церемонии, передает ТАСС.

На мероприятии присутствовали народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, заслуженный артист РФ Владимир Конкин, посол Армении в РФ Вардан Тоганян, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели.

«Я сам свидетель того, как в этот театр люди приходили просто посмотреть на Джигарханяна. Ему было достаточно присутствовать в зале. Стать легендой при жизни дано далеко не каждому, даже самому популярному, артисту», – сказал Кибовский.

По его словам, у Джигарханяна не было «проходных» ролей. «Кого бы он ни играл – и пламенных большевиков, и белогвардейцев, иногда даже создавая образы формально неочеловеченные, – в этих образах всегда видели Джигарханяна. Удивительная творческая сила – сделать любимым не только самого себя как артиста, но даже его голос стал «брендом», благодаря неповторимым ноткам даже мультипликационные герои «становились» Джигарханяном», – добавил он.

Музыкант Александр Розенбаум отметил, что таких артистов, как Джигарханян становится все меньше. «Его будет не хватать, как многих людей этого актерского поколения. Много есть красивых, талантливых, известных, но таких, какими были эти актеры и в частности Армен Борисович, не будет. Времена меняются, и вместе с ними меняемся мы. Как говорили древние: все мельчает», – сказал он.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.