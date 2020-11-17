Обама счел открытой позицию Путина по концепции перезагрузки отношений с США

17.11.2020, 14:16, Новости дня

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал открытость в отношении концепции перезагрузки американо-российских отношений.

«Что касается предложенной перезагрузки, то я объяснил, что ее целью являлось не устранение всех разногласий между нашими странами, а предание забвению привычек времен холодной войны и установление реалистичных, зрелых отношений, способных помочь справиться с этими разногласиями на основе общих интересов», – передает ТАСС слова экс-главы США.

По мнению Обамы, временами разговор становился напряженным, особенно, когда была затронута тема поставки Ирану комплексов С-300. «Однако он [Путин] большую часть времени слушал внимательно и при завершении двухчасового марафона выразил если не энтузиазм, то открытость в отношении усилий по перезагрузке», – пишет автор книги.

Также Обама рассказал об общении с Путиным и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. При этом он сравнил Путина с боссами чикагской мафии, так как, по его мнению, тот был «жестким, хотя физически ничем не примечательным» человеком и походил на «жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной». Однако про Медведева он расскзаал, что тот не обладал, по его мнению, реальной властью. «Президент Дмитрий Медведев между тем был, похоже, олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные, скроенные в Европе костюмы. Правда, он не был реальной властью в России. Это место было занято его патроном Владимиром Путиным», – пишет в своей книге Обама.

Обама добавил, что больше всего хотел общаться с Медведевым из всех лидеров БРИКС, поскольку отношения с Россией были на низкой точке. Он назвал военные действия в Грузии, которую РФ в 2008 года принуждала к миру в Южной Осетии, российским вторжением в Грузию и «знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина», передает РИА «Новости».

Обама подчеркнул, что решил проводить «перезагрузку» с Россией, встретившись с Медведевым весной 2009 года перед саммитом «двадцатки». В этом он руководствовался советами высокопоставленного карьерного дипломата Уильяма Бернса «с видом книгочея и оксфордского декана», а также на Майкла Макфола, профессора Стэнфорда и будущего посла в России, который «каждое предложение заканчивал восклицательным знаком». Они заявляли, что Медведев будет пытаться завязать с ним добрые отношения, «чтобы показать, что он занимает место на мировой арене».

Как заметил экс-глава Соединенных Штатов, он изучил биографию Медведева и счел его «технократом, работающим за сценой, без политического профиля или собственной базы избирателей». «Он был человеком небольшого роста с темными волосами и слегка формальной, почти самоироничной манерой говорить, больше консультант по международному менеджменту, чем политик или партийный аппаратчик. Очевидно, он понимал английский язык, хотя предпочитал говорить с переводчиком», – вспоминает Обама.

В своей книге он назвал разногласия с Медведевым по Грузии «бесцельным» замечанием российского президента о том, что Россию приветствовали в Южной Осетии, а американцев в Ираке – нет. При этом Медведев был «хорошо проинформирован и конструктивен» по финансовому кризису. «Он удивил нас, сделав ничем не спровоцированное и беспрецедентное предложение позволить вооруженным силам США использовать российское воздушное пространство для транспортировки военных и снаряжения в Афганистан», – пишет Обама.

Кроме того, по мнению Обамы, Медведев был готов «честно и гибко» сотрудничать по ядерному нераспространению, добавляет он, хотя и добивался того, чтобы США заморозили элементы ПРО в Польше и Чехии. «Я предполагал, что он говорит от лица Путина», – вспоминает Обама. Он написал, что чтобы «сократить беспокойство России», он обещал Медведеву вновь изучить американские планы в Европе, хотя дает понять, что не собирался предпринимать никаких реальных уступок.

При этом про Путина Обама пишет, что тот не хотел вернуть Россию к марксизму-ленинизму, но при нем «новая РФ с каждым годом становилась более похожей на старую». Он отмечает, что Путин «действовал не только принуждением», а был «по-настоящему популярен». «У Путина была только одна проблема: РФ больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у РФ не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу», – пишет Обама.

Кроме того, Обама «почти дословно» повторяет свои слова 2014 года, заявляя, что «почти никто из молодых африканцев, азиатов или латиноамериканцев не искал в РФ вдохновения в борьбе за реформирование своего общества… или мечтал учиться там, не говоря уж об эмиграции». При этом российскую историю Обама представляет «тысячелетием монгольских вторжений, запутанных интриг, большого голода, укоренившегося крепостничества, кровавых революций, калечащих войн, многолетних осад и миллионов убитых, и все это на фоне ледяного пейзажа, который ничего не прощал».

Однако про переговоры с Путиным Обама пишет достаточно коротко, отметив лишь, что на даче у Путина ему пришлось выслушать монолог российского лидера, который «был хроникой всех предполагаемых несправедливостей, предательства и оскорблений, которые он и российский народ претерпели от рук заносчивых американцев».

Первый том книги выпущен в свет издательством Penguin Random House. Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году.

Ранее сообщалось, что экс-президент США в интервью журналу The Atlantic назвал Владимира Путина замечательной личностью, добавив, что «нельзя понять Россию и Израиль без изучения истории их стран, где они пришли к власти, которая сформировала их лидеров».