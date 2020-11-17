 

Анастасия Волчокова показала, как отдыхает с возлюбленным на Мальдивах

17.11.2020, 14:16, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам, как отдыхает на Мальдивах. Она откровенно намекает, что рядом с ней находится ее избранник, но его не показывает.
Анастасия Волочкова несколько дней назад решила уехать их холодной Москвы в тепло. Для зимнего отпуска балерина выбрала Мальдивские острова. Она регулярно публикует снимки с отдыха в социальной сети Instagram.

Волчокова и ее избранник проживают на отдельной вилле с собственным бассейном и видом на океан. Балерина уже показала поклонникам свою подтянутую фигуру в разных купальниках. Сами же Мальдивы она называет райским местом на Земле.

Поклонникам танцовщица показала, как встречает рассвет в бассейне. В комментарии к посту она рассказала, что для отдыха выбрала достаточной новый остров. Однако его Волочкова считает лучшим из всех, где она проводила отпуск до этого. Знаменитость похвалила сервис отеля и комфортные виллы.



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