 

Ольга Бузова: «Из-за конкурса «Человек года» участники «ДОМа-2» теряют человечность»

17.11.2020, 14:16, Разное

Ольга Бузова в своем микроблоге Instagram опубликовала пост, обратившись к участникам реалити-шоу «ДОМ-2». Ведущая телестройки опасается, что из-за участия в ежегодном конкурсе «Человек года» они теряют свою человечность.
Знаменитость призналась, что очень переживает за участников проекта. По словам Ольги Бузовой, сейчас она наблюдает много неприятных моментов, когда в погоне за призом ссорятся пары и друзья. Ведущая пытается всем помочь разобраться в сложившихся ситуациях. Она призвала ребят из «ДОМа-2» сохранить человечность.

Ольга Бузова поинтересовалась у своих фолловеров, кто, по их мнению, удостоен получить звание «Человека года» на проекте. Подписчики высказали различные предположения и отметили, что на кону действительно серьезный приз – квартира в столице. Поэтому им понятно напряжение и волнение, которое возникает между участниками реалити-шоу.

В начале недели Ольга Бузова получила серьезную травму во время тренировки на шоу «Ледниковый период». На репетиции певица упала на лед и из-за сильной боли в ребрах не могла самостоятельно встать на ноги. Ее поднимали несколько человек, после чего усадили на стул.



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