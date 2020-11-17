Якубович раскрыл тайну происхождения своих усов

17.11.2020, 14:16, Разное

Российский ведущий программы «Поле чудес» назвал человека, благодаря которому он обзавелся знаменитыми усами. По словам народного артиста России, их появлению поспособствовала его вторая супруга Галина Антонова.

В программе «Судьба человека» телеведущий вспомнил, что однажды несколько дней не брился. Тогда супруга попросила его бороду сбрить, а усы оставить. С тех пор они и стали его «изюминкой». Якубович признается, что их он никогда не состригает, но по осени они почему-то опадают сами собой.

Со второй женой телеведущий познакомился, когда та была частью ансамбля «Горожане». Якубович с Антоновой быстро поженились, организовали скромную свадьбу, а медовый месяц они провели в Тбилиси. Позднее у пары появился сын Артем.