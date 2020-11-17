Мнение: «А я думала, ты телепат»

17.11.2020, 14:15, Разное

О том, как нажатие нескольких кнопок уберегут от плохого настроения и неловкости в дальнейшем.

XXI век в ретрофутуризме представлялся по-разному: художники и писатели пророчили полёты сквозь Вселенную, города, чьи шпили прячутся высоко за облаками, летающие машины, космические станции и орбитальные станции, что соединены гигантскими мостами с ближайшими планетами для доставки грузов и людей.

К сожалению, пока что у нас есть только «тикток», «твиттер», магазины «всё по 39» и амбиции Илона Маска, которыми мир потихонечку движется в те дебри, о которых так мечтали поклонники футуризма прошлых десятилетий.

Разумеется, огромным плюсом нашего века является и Интернет с мобильной связью, которые проделали гигантский путь в своём развитии – и очень быстрый. Однако, как оказалось, до сих пор ими не умеют пользоваться по назначению! И ладно бы, если речь шла о бабушке из глухой деревни Смычки (название для примера, смычковцы – простите), но ведь нет!

Договорились встретиться с девушкой у метро и проехать часть пути вместе: я – на работу, она – на учебу. Место встречи я не оговорил, ибо зачем, если можно созвониться по пути и уточнить, верно?

Оказывается, не верно.

Придя ко входу, я простоял как истукан с острова Пасхи, имея на лице абсолютно схожее выражение, которое никто так и не оценил ввиду масочного режима, сначала 5 минут, потом – 10, а на пятнадцатой я получаю такое сообщение:

Вдумчивый читатель решит, что это я не могу в телефонный звонок, однако до этого, когда я ещё только подходил к метро, мы созвонились по телефону и мне было сказано, что спутница моя, аки горная лань, стремится к вестибюлю, а так как я уже был у входа, я сказал: «Жду».

По всей видимости, жду не я, а ждет меня, и не девушка, а психбольница, потому что для меня не понятно, как, имея в своём кармане телефон с интернетом, можно не догадаться набрать или сбросить хотя бы смску с вопросом: «А где ждёшь?».

Понапокупают, понимаете, своих телефонов за сто писят тыщ, а позвонить не могут! Я же не телепат, в конце-то концов, чтобы мысли читать без их выражения. Или да?