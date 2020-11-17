 

Зара, Виктория Шелягова и другие гости открытия магазина фарфора

17.11.2020, 14:05, Разное

Во время открытия магазина, где особое внимание акцентировано на теме #RUSSKOE – народным художественным промыслам России, перерезали красную ленту Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации, Дмитрий Широков, генеральный директор “Дом Фарфора”, Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли. Гостями мероприятия стали Зара, Виктория Шелягова, Липа Тетерич, Светлана Абрамова и другие.

ЗараВиктория ШеляговаЛипа ТетеричГалина Карелова и Гульназ КадыроваКонцепт нового магазина “Дом Фарфора” разработало международное  архитектурное бюро JHP Design, London. Идея состояла в том, чтобы соединить в одном пространстве ведущие европейские и американские бренды с уникальными изделиями русских народных промыслов – включая изделия “Гусевский хрусталь”, “Гжель”, “Русские самоцветы”, “Дулево”, “Крестецкая строчка”, “Жостово” и других марок. 

Игорь ГаранинСветлана АбрамоваЛина ДембиковаАртем КривдаИрина БезрядноваЛейла УлуханлиФатима Ибрагименкова



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Еще один получивший российскую вакцину врач заболел коронавирусом

18.07 / “Дарю радость и добро”: Анна Семенович парировала упреки хейтеров в излишней полноте

06.08 / Кэмерон Диас дала большое интервью Гвинет Пэлтроу: про уход из кино и то, как она решилась стать матерью

09.09 / ФСБ и рыбьи потроха

28.10 / Минздрав закупит цветные мешки для трупов для «смягчения деморализующего эффекта пандемии»

18.10 / Мнение: Ловушка для Армении

04.09 / Постройневший Влад Топалов по примеру Сергея Лазарева сбросил вес

02.11 / Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400?

25.07 / Мнение: Как ремонтируют соборы

21.07 / Мнение: Почему СКР врёт про Фургала?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска