Зара, Виктория Шелягова и другие гости открытия магазина фарфора

17.11.2020, 14:05, Разное

Во время открытия магазина, где особое внимание акцентировано на теме #RUSSKOE – народным художественным промыслам России, перерезали красную ленту Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации, Дмитрий Широков, генеральный директор “Дом Фарфора”, Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли. Гостями мероприятия стали Зара, Виктория Шелягова, Липа Тетерич, Светлана Абрамова и другие.

Зара Виктория Шелягова Липа Тетерич Галина Карелова и Гульназ КадыроваКонцепт нового магазина “Дом Фарфора” разработало международное архитектурное бюро JHP Design, London. Идея состояла в том, чтобы соединить в одном пространстве ведущие европейские и американские бренды с уникальными изделиями русских народных промыслов – включая изделия “Гусевский хрусталь”, “Гжель”, “Русские самоцветы”, “Дулево”, “Крестецкая строчка”, “Жостово” и других марок.

Игорь Гаранин Светлана Абрамова Лина Дембикова Артем Кривда Ирина Безряднова Лейла Улуханли Фатима Ибрагименкова