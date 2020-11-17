Скандалы: Лайткоин раздора

17.11.2020, 14:00, Разное

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества российского дата-центра «Криптоюниверс», который специализируется на обслуживании майнинг-ферм

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества российского дата-центра «Криптоюниверс», который специализируется на обслуживании майнинг-ферм. Поводом послужило заявление одного из клиентов, который посчитал, что компания обманом получила от него деньги на покупку и обслуживание оборудования для добычи лайткоинов (LTC). В самой компании не исключают, что конечной целью является передел рынка майнинга.

Уголовное дело по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников и руководства компаний «Криптоюниверс» и «Криптоюниверс ритейл» в середине сентября возбудила следственная часть ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Компания известна на рынке криптовалют как владелец крупных российских дата-центров, где размещается оборудование для майнинга. Один из объектов был открыт в 2018 году в индустриальном парке «Левобережный» в Киришах (Ленинградская область). На открытии присутствовал вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов, который положительно оценивал развитие дата-центра для региона. Второй дата-центр открылся на территории Надвоицкого алюминиевого завода (предприятие «Русала» в Карелии). Общая энергомощность дата-центров оценивается более чем 40 МВт.

По данным сервиса Kartoteka.ru, среди топ-менеджмента и партнёров компаний, связанных с «Криптоюниверс», значатся бывший директор АО «Хозяйственное управление выставки достижений народного хозяйства» Алексей Королёв, начальник ГКУ «Минэкономразвития Чеченской республики» Ильяс Усманов и представители Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн (РАКИБ).

Ресторатор стал майнером

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении «Октагона»), заявителем по делу стал питерский бизнесмен Алексей Бурик. В публичном пространстве он известен как владелец ресторанной группы ParkKing. По данным сервиса Kartoteka.ru, среди интересов бизнесмена – также оптовая торговля фармацевтическими товарами и строительство.

Следователи полиции пришли к выводу, что летом 2018 года потерпевшего обманом вовлекли в деятельность по майнингу криптовалют, в частности, лайткоинов. Сначала он купил за 17 млн рублей оборудование по майнингу, а затем разместил его в дата-центре в Кириши. Всего за обслуживание вычислительных блоков предприниматель заплатил порядка 25 млн рублей, но в 2019 году отказался платить по счетам, а затем и вовсе написал заявление в полицию о мошенничестве.

По мнению пострадавшей стороны, представители «Криптоюниверс» ввели его в заблуждение.

Алексей Бурик считал, что вкладывает деньги в майнинг криптовалют, но по факту эти услуги ему никто не оказал, и своих лайткоинов он не получил.

По сведениям «Октагона», пока обвиняемых в уголовном деле нет. Следственная группа, в которую входят сотрудники ленинградского УЭБиПК и ФСБ, проводит обыски, выемки документов и техники из дата-центра и квартир топ-менеджмента. Один из обысков в квартире Владимира Шамшура (возглавляет аффилированную с «Криптоюниверс» компанию «КЮ дата центр». – τ.) стал причиной жалобы на действия оперативников. IT-специалист заявил, что оперативники, якобы чтобы убедить его сотрудничать со следствием, угрожали убийством его кота и намекали на то, что могут найти наркотики у него дома.

Дебет с кредитом не сошёлся

В «Криптоюниверс» считают претензии своего бывшего клиента необоснованными. Их можно было решить в гражданско-правовом поле. Как пояснял полиции гендиректор и совладелец компаний «Криптоюниверс» Михаил Квасников, в 2018 году он действительно как физлицо после неоднократных просьб Алексея Бурика продал ему часть вычислительных блоков. На тот момент у ресторатора уже было аналогичное оборудование, и он точно знал, как оно работает и как осуществляется майнинг.

В «Криптоюниверс» указывают, что за время сотрудничества с Алексеем Буриком было заключено девять договоров по обслуживанию оборудования. Эти услуги предоставляла компания «Криптоюниверс ритейл», которая обеспечивала майнинговые аппараты электричеством, интернетом и отвечала за его безопасность и работоспособность.

Бурик исправно оплачивал расходы, но затем перестал платить. Это произошло на фоне халвинга (снижения награды майнерам за добытый блок. – τ.) и одновременного падения курса валюты: в 2018 году один лайткоин стоил порядка 300 долларов, но год спустя криптовалюта упала в цене до 40 долларов. В «Криптоюниверс» не исключают, что падение доходности и могло повлиять на отказ Алексея Бурика платить по счетам.

Как следует из картотеки арбитражных дел, через месяц после того, как Алексей Бурик обратился в полицию, «Криптоюниверс ритейл» подал к нему иск о взыскании 80,7 млн рублей. По подсчётам истца, это долг клиента, который сформировался за хранение и обслуживание оборудования. На данный момент иск принят к производству, и его рассмотрение отложено на 30 ноября.

Майнеры увидели тень генералов

В «Криптоюниверс ритейл» не исключают, что пристальный интерес силовых структур к деятельности компании связан с попыткой передела рынка криптовалют. По их данным, за активными действиями оперативников могут стоять люди из влиятельных силовых структур.

В подтверждение своих доводов в компании указывают на большую осведомлённость представителей потерпевшего о работе следственной группы. Они всегда в курсе действий следователей, имеют доступ к оперативным видеоматериалам, которые размещают в публичных телеграм-каналах.

Более того, через адвоката пострадавшего Вадима Лялина угрожали возбуждением уголовного дела, если владельцы «Криптоюниверс» не выплатят Алексею Бурику криптовалюты на сумму порядка полумиллиона долларов.

«Адвокат пострадавшего неоднократно писал в Telegram и утверждал, что имеет связи с высокопоставленными лицами, в частности, является соседом Рашида Нургалиева (экс-глава МВД, сейчас замсекретаря Совета Безопасности. – τ.). Он требовал перевести его доверителю криптовалюту, угрожая незамедлительным возбуждением уголовного дела. Он говорил о своих связях с оперативниками, представителями прокуратуры, а также демонстрировал реальную осведомлённость о движении материала проверки», – отмечает Михаил Квасников.

В итоге «Криптоюниверс» инициировало вопрос о привлечении адвоката Алексея Бурика Вадима Лялина к дисциплинарной ответственности, направив жалобу на его действия в Минюст РФ и адвокатскую палату Москвы. Кроме того, в компании подали заявление о возбуждении уголовного дела и на самого Алексея Бурика о ложном доносе (ст. 306 УК РФ), а также на сотрудника регионального МВД, который занимался изъятием оборудования из дата-центра в Киришах и неправомерно изъял майнинговое оборудование, не имеющее отношение к спору. Пока ни одна из жалоб не удовлетворена.

Полиция собирает потерпевших

Защитники Алексея Бурика неохотно комментируют позицию своих оппонентов.

– Если хотят жаловаться, то пусть жалуются – это их процессуальное право, и никто им не в праве это запретить. Наша же позиция остаётся прежней – мы видим в их действиях составы нескольких преступлений: мошенничества (ст.159 УК РФ), причинения имущественного ущерба (ст.165 УК РФ) и даже организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ). Следствие во всём разберётся. Я же не столь всесилен, как пытаются представить наши оппоненты, о деле я знаю ровно столько, сколько нам положено как представителям пострадавшей стороны, – пояснил «Октагону» адвокат потерпевшего Вадим Лялин. По его словам, защите известно, что у владельцев «Криптоюниверс» в Европе имеется актив, у которого тоже были проблемы (об этом ниже. – τ.).

На данный момент защите Алексея Бурика известно о том, что в деле «Криптоюниверс» в России установлены и другие потерпевшие, однако разглашать их адвокат не стал.

По данным картотеки арбитражных дел, у компании «Криптоюниверс ритейл» сейчас ведётся несколько судебных споров с бывшими партнёрами. Например, 10 млн рублей пытается получить компания «Зазу телеком» (основная сфера деятельности – деятельность в области связи), также к компании подан иск о неосновательном обогащении на 1,9 млн рублей от ханты-мансийской компании «Сибтроник» (разработка программ). По обоим спорам юристами «Криптоюниверс ритейл» были поданы встречные иски, один из которых (к компании «Сибтроник») на 900 тысяч рублей уже удовлетворён. Получить комментарии у «Зазу телеком» и «Сибтроник» не удалось – телефоны компаний не отвечали.

Эстонский след майнеров

Как оказалось, у владельцев компании «Криптоюниверс» действительно есть европейский актив. По данным официального бизнес-регистра Эстонии, в 2018 году Михаил Квасник стал членом правления компании CryptoUniverse OÜ.

В начале 2020 года к компании были поданы иски в Харьюский уездный суд Таллинна. Истцом стала фирма Advendor Network OÜ. Он настаивал на том, что CryptoUniverse OÜ задолжало более 100 тысяч евро. В рамках спора истец подал и иск о банкротстве оппонентов.

В CryptoUniverse OÜ заявили «Октагону», что эстонская компания не имеет отношения к российским активам. Спор с Advendor Network OÜ был связан с конфликтом по смежному бизнесу.

– Они придумали, что мы им должны, и вместо требования вернуть долг, они сразу попытались подать на наше банкротство. При этом назначается управляющий, который всё проверяет и какое-то время «пьёт кровь». Это неприятно, но в нашем случае скорее досадная раздражающая формальность. Проверка прошла, и в итоге суды встали на нашу сторону – теперь истцы должны нам выплатить 4 тысяч евро судебных издержек. Это решение уже устояло в двух инстанциях, – пояснили в компании.

Криптовалюты ушли из широкой повестки (пару лет назад даже нефинансовые СМИ публиковали новости об изменениях курса Bitcoin), но зато виртуальные валюты всё чаще фигурируют во вполне реальных уголовных делах. 7 декабря суд в Париже вынесет приговор по делу программиста Александра Винника, который обвиняется в отмывании денег через закрывшуюся интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В прошлом году заявление в ФСБ направила редакция «Царьграда» из-за того, что австрийские компании вымогали с Константина Малофеева биткоины, якобы похищенные с биржи WEX.

Игорь Лесовских

Оригинал материала: «Октагон»

«Московский Комсомолец», 12.11.20, «Владельцев криптовалют ждут тюремные сроки: кого посадят»

Владельцев цифровых валют ждет суровое испытание. Минфин подготовил поправки в законодательство, предусматривающие ни много-ни мало тюремные сроки за незадекларированные криптоактивы. Если компания или физическое лицо в течение трех лет более двух раз не предоставляет данные в налоговый орган об операциях на сумму от 45 млн рублей и выше, это будет считаться уголовным преступлением.

Чем же так провинились перед государством хозяева цифровых денег, непонятно. Новые положения, которыми пополнятся Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Не говоря о таких «мелочах», как штрафы на сумму до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы. Минфин также разработал поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов. ЦФА – это виртуальные аналоги акций, облигаций, долговых расписок и прав участия в капитале.

В России цифровой валютой запрещено расплачиваться за товары и услуги, ее можно покупать, выпускать, продавать и совершать другие сделки. Очевидно, что тому же биткоину не суждено стать у нас массовым явлением – ни в качестве объекта инвестирования, ни как платежное средство. Позиция монетарных властей РФ, в основном, сводится к тезису, озвученному американским политологом Эдвардом Хаасом: «Деньги, которые не были выпущены государством, не имеют шансов на выживание. Деньги неизменно являются инструментом государства». Работу с виртуальными активами Минфин расценивает как потенциальное участие в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Не случайно, помимо ведомства Антона Силуанова, к числу ярых недоброжелателей криптовалюты относятся Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Росфинмониторинг.

Введение уголовной ответственности за незадекларированную криптовалюту – мера явно избыточная, рассуждает в беседе с «МК» председатель коллегии по спорам в сфере цифровой экономики Арбитражного центра при РСПП Элина Сидоренко. Во-первых, по ее словам, на сегодняшний день это действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов – при размере понесенного государством ущерба в 15 млн рублей и выше. Как эти два положения будут между собой соотноситься, непонятно. Во-вторых, неясно, откуда взята цифра 45 млн. Ни нынешняя экономика цифровых валют, ни уровень связанных с ними рисков не позволяют говорить о каких-либо критериях, которые бы ее обосновывали. В-третьих, непонятно, как определяли срок нарушения — два раза в три года, ведь в уже существующих налоговых статьях закреплено лишь понятие годового отчета.

Важно и то, что сегодня в России отсутствует система налогового администрирования подобных вопросов. Правоохранительные органы не обладают ни необходимыми навыками, ни ресурсами для расследования такого рода правонарушений, полагает Элина Сидоренко.

«Конечно, мера неоправданно суровая. Такое ощущение, что Минфин видит в россиянах преступников, которые ежедневно занимаются отмыванием денег и финансированием террористов», — говорит аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Между тем, проблема с «криминализацией» криптовалюты надуманная и нисколько не угрожает финансовой стабильности страны. Это всего лишь дополнительный инструмент для инвестирования заинтересованных финансовых игроков — не больше и не меньше. Реакция властей на биткоин и его собратьев больше похожа на страх перед новыми технологиями, — нигде в мире нет подобных уголовных и административных кар для владельцев виртуальных денег. По словам Антонова, достаточно применить к криптовалютам существующие налоговые меры для бизнеса и физлиц, и все будет в порядке. Если правительство не в состоянии обеспечить стабильность рубля, то, может, не мешать людям самим заботиться о защите своих капиталов от инфляции? С начала июня рубль подешевел к доллару на 19%, к биткоину – на 96%, напоминает собеседник «МК». Да, криптовалюта относится к спекулятивным и рисковым активам. Но это не мешает российским инвесторам и трейдерам работать с ней наравне с акциями и классическими валютами.

По закону «О цифровых финансовых активах» криптовалюта признана имуществом, соответственно, ее надо декларировать, отмечает гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Что касается жесткости наказаний, то аналитик не исключает, что эти меры будут пересмотрены. По разным оценкам, сегодня в России криптобизнесом заняты 15-20 тысяч человек – новые решения правительства коснутся их напрямую.

Между тем, стоимость биткоина 12 ноября превысила $16 тысяч — впервые с января 2018-го. Криптовалюта стремительно дорожает, о чем свидетельствует динамика этого года: за первые полтора месяца биткоин взлетел более чем на 40%, достигнув в середине февраля отметки в $10,300. Затем, после мартовского обрушения курса, он вновь стал резко укрепляться. С начала года котировки поднялись примерно на 190%.

Георгий Степанов