 

Скандалы: У «Транснефти» свой Карманов

17.11.2020, 14:00, Разное

Нефтепроводная монополия фактически отказалась от проведения конкурентных закупок на поставку труб большого диаметра и перешла на прямые договоры с Трубной грузовой компанией (ТГК)

Как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок 11 ноября 2020 года, «Транснефть» в лице своей «дочки» «Транснефть-Север», владеющей магистральными нефтепроводами «Уса-Ухта» и «Ухта-Ярославль», не проводя торгов, подписала дополнительное соглашение на поставку труб большого диаметра на сумму 83,5 млрд рублей плюс к ранее заключённому с ТГК договору (от 05.04.2019 года, N ТСВ-509/09-06/19). В первоначальной версии договора фигурировала сумма 1 млрд рублей.

Ранее, 13 января 2020 года, «Транснефть» также без проведения торгов подписала допсоглашения к договору (ТПК-1017/01-04-01.5/19) на поставку труб большого диаметра на дополнительные 64 млрд рублей. Изначальная сумма договора также составляла 1 млрд рублей.

Транснефть

Верховный суд не указ

Практика заключения допсоглашений для «Транснефти» не нова. Всего в рамках закупки 31907510490 от 8 февраля 2019 года на приобретение труб компания планировала потратить 65 млрд рублей. Победителем на право предоставлять «Транснефти» (и её дочерним компаниям) услугу поставки труб стала ТГК, выиграв конкурс у Выксунского металлургического завода и Трубной металлургической компании. Примечательно, что сама ТГК трубы не производит.

Всего между заказчиком и поставщиком заключено 19 договоров, которые обросли десятками дополнительных соглашений, в результате чего общая сумма закупки превысила 200 млрд рублей.

В разделе «Сведения о договорах» хранится информация обо всех допсоглашениях.

Таким образом, при помощи механизма заключения допсоглашений «Транснефть» получила возможность отказаться от закупок труб большого диаметра на конкурсной основе и перешла к прямым закупкам труб у единственного поставщика, закупив у него продукцию на общую сумму 147,5 млрд рублей, не считая заложенных в закупку 65 млрд рублей.

Отметим, что в пункте 16 Обзора судебной практики Верховного суда по вопросам, связанным с применением закона о закупках (№ 223-ФЗ), указано, что «изменение договора, заключенного по правилам закона, которое повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, определения победителя, определения цены договора, не допускается».

«Октагон» будет следить за развитием темы и ожидает комментария от Федеральной антимонопольной службы России и других регуляторов, а также основных игроков рынка.

Евлалия Самедова



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