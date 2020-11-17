 

“Сейчас сезон”. Врач-инфекционист Голубовская объяснила, что для человека опасны три коронавируса

17.11.2020, 13:55, Новости дня

В природе циркулирует четыре коронавируса, влияющих на здоровье человека. Об этом врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская сообщила в ролике, который 17 ноября разместил Telegram-канал, посвященный COVID-19.

“Сейчас сезон коронавирусов, а мы знаем семь коронавирусов, которые вызывают заболевания у человека. Четыре из них постоянно циркулируют в природе и мы всю жизнь заражались этими коронавирусами. Они всегда вызывали легкий респираторный синдром”, – отметила медик.

По ее словам, вызывающий CОVID-19 коронавирус – “один из трех опасных, которые вызывают воспаление легких”.

“Зимний период времени – это их сезон, и это связано как со свойствами возбудителей, так и с особенностью их передачи. Увеличивается влажность, более интенсивно идет передача инфекции”, – объяснила Голубовская.

Она подчеркнула, что “степень тяжести заболевания и вероятность заболевания зависит от дозы”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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