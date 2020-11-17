Новый Mercedes-Benz S-Class появится в РФ в 2021 году

17.11.2020, 13:45, Новости дня

Обновленный Mercedes-Benz S-Class поступит на российский рынок уже к началу февраля следующего года.

Сообщается, что автомобиль получит упрощенную переднюю панель, где разместят увеличенный 17-дюймовый мультимедийный экран. Кроме того, здесь применят дорогие материалы отделки, которые используются в интерьере роскошных яхт. Что касается топовой модификации, то под капотом установят 12-цилиндровый двигатель, однако его мощность пока не называется.

Также покупатели смогут приобрести автомобиль с гибридной силовой установкой. В разных версиях мощность новинки составит от 286 до 435 л.с. Пока производитель не называет никаких других параметров, которые бы могли привлечь внимание в отношении нового роскошного седана Mercedes-Benz S-Class.