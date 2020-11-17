Лера Кудрявцева отказалась приближаться к артистам на вручении премии

17.11.2020, 13:25, Разное

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева во время вручения премии отказалась близко приближаться к артистам. Она предпочла держаться от коллег и знакомых на расстоянии.

На днях Лера Кудрявцева провела официальную часть церемонии вручения премии, которая получила название First Ladies Awards Russia. В Москве на мероприятие пришли множество звезд отечественного шоу-бизнеса. От них ведущая предпочла держаться на расстоянии. Некоторые вошли в зал без защитных масок.

Лера Кудрявцева при встрече обычно со всеми обнимается и целуется. Сейчас, когда продолжается пандемия, ведущая делать этого не стала. Она также призвала остальных последовать ее примеру.