Экс-директор Лободы считает выдумкой слухи об отношениях певицы и Линдеманна

17.11.2020, 13:25, Разное

Бывший концертный директор Светланы Лободы назвал выдумкой слухи о романтической связи певицы и лидера музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Хотя уже в течение трех лет Стас Пшеницын не организовывал концерты исполнительницы, он уверен, что ничего серьезного между ними не было.

Согласно слухам знакомство Лободы и Линдеманна произошло на фестивале «Жара», напомнил Стас Пшеницын на YouTube-канале «Грошi» в передаче «Украинские сенсации». Но в тот день с Лободой находился знакомый экс-директора, который не отходил от нее. Поэтому особой романтики между музыкантами не возникло.

Однако Стас Пшеницын отметил, что не может со стопроцентной вероятностью отрицать, будто Лобода родила от Линдеманна. Но с тем же успехом можно утверждать, что для зачатия были использованы «замороженные сперматозоиды Майкла Джексона».