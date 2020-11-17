 

На аукционе Якубович продал кепку Лужкова за 5 тысяч долларов

17.11.2020, 13:25, Разное

Во время съемок программы «Судьба человека» Леонид Якубович признался Борису Корчевникову, что когда-то продал кепку Юрия Лужкова на 5 тысяч долларов. Ведущий «Поля чудес» просто попросил головной убор у экс-мэра столицы, чтобы сделать его лотом на аукционе.
Ранее Леонид Якубович очень любил продавать вещи на специально организованных мероприятиях. В тот раз перед ним стояла цель собрать денежные средства, которые пойдут на хоспис. Известный телеведущий обратился к Юрию Лужкову и попросил у бывшего градоначальника кепку. Во время торгов на аукционе он попросил зрителей повернуться и посмотреть, «кому не нужна кепка Юрия Лужкова». В результате, необычный лот ушел на торгах за 5 тысяч долларов. Это самая большая сумма, которую Леониду Якубовичу удалось выручить на аукционе.

[media=https://oane.ws/xgo.php?url=youtu.be/rjHR1pNKIds]

В Сети ранее появилась информация о том, что сын Леонида Якубовича прокомментировал развод родителей. По словам Артема Антонова, причиной расставания отца и матери стал то, что они не сошлись характерами. 47-летний сын пошел по стопам ведущего «Поле чудес» и связал свою жизнь с телевидением. Он признался, что на данный момент у него прекрасные отношения со звездным отцом.



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