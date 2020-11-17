В Сети выявили кампанию по дезинформации о конфликте в Карабахе

17.11.2020, 13:10, Новости дня

В армяноязычном сегменте Сети была зафиксирована активизация фейковых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию и стравливали пользователей на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян.

«Все началось в армянской социальной сети ArmFriends. С разных IP-адресов как по команде начали массово регистрировать новые аккаунты от имени якобы армянских пользователей. С этих аккаунтов внутри соцсети стали распространяться панические настроения. Мы приняли решение проанализировать не только ArmFriends, но и другие площадки», – рассказал Григорян RT.

Он отметил, что специалисты промониторили Facebook, Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники». По словам Григоряна, в первую очередь были проанализированы Армения, РФ и СНГ.

«Любая активность, оставленная в русскоязычных и армяноязычных группах, фиксировалась. Затем мы изучали аккаунты, которые проявляли эту активность. В дальнейшем мы заметили, что выявленные аккаунты оставляли сообщения и комментарии в англоязычных армянских пабликах и группах», – отметил он.

Григорян добавил, что зачастую аккаунты создавались заранее, некоторым уже по несколько лет. «Их заранее прокачивали, добавляли в них информацию. А в нужный момент их подключили к распространению дезинформации. И это началось с первых дней войны», – сообщил он.

По его словам, с сентября по ноябрь было выявлено 6,5 тыс. аккаунтов. Главными географическими источниками распространения дезинформации стали Азербайджан, Турция и Великобритания.

Григорян отметил, что на фейковых аккаунтах часто дублировался контент, «местами крайне дилетантски». «С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что РФ – оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана», – отметил он.

После окончания боевых действий в Карабахе активность фейковых аккаунтов продолжается. «Основной смысл заключается в том, что Армению обманули и продали. Также всячески муссируется тема, что все организовала РФ для расширения собственного влияния на Кавказе», – рассказал Григорян.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

После того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Участники беспорядков избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Митингующие потребовали отставки премьер-министра. Сторонники Пашиняна заявили, что тот, кто против премьера Армении и мирного соглашения по Карабаху, тот против РФ и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает.